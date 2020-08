La CNOPS se désengage face à la Covid-19

La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) a indiqué qu’elle ne rembourse pas les frais des prestations diagnostiques et thérapeutiques liées à la pandémie de la Covid-19, que ce soit les analyses biologiques, les examens radiologiques de diagnostic et de suivi, ou les séjours hospitaliers et les médicaments. Drole pour un organisme dit de prévoyance sociale.