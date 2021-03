La colère des blouses blanches de retour: A Rabat, les autorités interdisent une marche de protestation

Dans un communiqué, la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra a réagi aux informations relayées sur les réseaux sociaux, sur l’organisation d’une marche de la part de la Coordination nationale des infirmières et infirmiers diplômés de l’Etat et qui ont passé deux ans de formation d’organiser une marche nationale de protestation.

Cette marche a été prévue pour samedi 27 mars à 10h00 devant le parlement en direction du siège du ministère de la Santé. Mais compte tenu de la situation épidémiologique que connaît le pays en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et des mesures préventives prises par le gouvernement en vue d’enrayer la propagation de la Covid-19, y compris la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 avril 2021, les autorités locales ont annoncé l’interdiction de tout rassemblement.

Pour rappel, la coordination des infirmiers diplômés de l’Etat avec 2 ans de formation, a annoncé son refus de la proposition apportée par le gouvernement qu’elle a qualifiée de « faible ».

Au-delà de la marche de la protestation prévue à Rabat, des sit-in régionaux ont également été annoncés par cette catégorie d’infirmiers, pour le 31 mars devant les sièges des directions régionales de la santé.

« À l’issue de la réunion du comité central du dialogue sectoriel au ministère de la Santé, lundi 22 mars, et après l’analyse de l’offre gouvernementale consistant à accorder aux infirmiers impactés, deux années supplémentaires d’ancienneté à compter de la date de l’entrée en vigueur du nouveau statut (…), nous considérons cette offre faible et non répondant pas à l’équité minimum et le dédommagement que méritent les concernés depuis la révision du statut en 1992, en passant par le gel des promotions pour une durée de 4 ans consécutives, l’ancienneté … « , souligne la Coordination. « Notre souffrance s’est donc accentuée avec les années, nous avons avancé dans l’âge, plusieurs d’entre nous ont eu des maladies professionnelles ou chroniques, d’autres sont décédés ou encore atteint l’âge de la retraite«, précise-t-elle.

Face à cette situation, la coordination des infirmiers diplômés de l’État avec une formation de deux ans, exprime son refus pur et simple de la décision du gouvernement, notant qu’il s’agit d’une proposition qui avait déjà été rejetée par la coordination en août 2020.

La coordination a également exprimé son étonnement et sa frustration de la contradiction entre cette offre « faible » et les déclarations réconfortantes du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, à leurs confrères à l’occasion de visites de terrain dans plusieurs régions du Royaume, ou encore ses réponses aux questions des parlementaires sur leur situation, quand il affirmait que la résolution de leur dossier se fera sur la base des résultats du dialogue entre le ministère et les syndicats les plus représentatifs du secteur.

Tout en assurant au gouvernement, mais aussi à l’opinion publique, son attachement sans faille au contenu de l’accord issu du dialogue sectoriel du 12 novembre 2020, qu’elle considère comme la base d’une résolution équitable et juste à leur cause, la Coordination conclut que la résolution de leur situation n’a que trop tardé, et compte poursuivre la lutte « quel qu’en soit le prix» .