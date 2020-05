La colère des Marocains bloqués à l’étranger gronde encore 

Les Marocains bloqués dans le monde après la mise sous cloche du pays suite à la pandémie du coronavirus, ont annoncé, via un communiqué, leur intention d’observer des manifestations pour dénoncer l’abandon dont ils font l’objet de la part des autorités de leur pays.

Les 28.000 de nos ressortissants font cas de la détérioration de leur « situation financière, morale, sociale, et psychologique », devenue un « cauchemar » sans fin. Ils estiment avoir trop patienté, plus de deux mois, sans que le gouvernement marocain ne leur fice la moindre date pour leur rapatriement et, dénoncent qu’aucune promesse du ministre des Affaires Etrangères n’ait été mise en oeuvre.

Les Marocains bloqués à l’étranger ajoutent que leur décision a été motivée également par le rejet de la responsabilité du retard du rapatriement par le ministère des Affaires Etrangères et le ministère de la Santé d’une façon qu’ils jugent « irresponsable ».

Cette décision, fait également suite à la mort « tragique » d’une ressortissante marocaine dans le préside de Mélilla dans des conditions bafouant la dignité humaine « ce qui traduit à quel point le gouvernement prend à la légère la vie des Marocains bloqués à l’étranger » alors qu’ils vivent dans des conditions déplorables, précise le communiqué.

Le texte ajoute que les Marocains bloqués à l’étranger vont continuer leur mouvement de protestation, et expriment leur vive colère face au décès de leur compatriote « des suites des conditions inhumaines » dans lesquelles elle a pu vivre pendant cette période, et « attribuent au gouvernement marocain la responsabilité des conséquences de cet événement sur leur situation professionnelle, sociale, psychologique ».

Les manifestations devraient avoir lieu devant les consulats marocains dans les différents pays du monde mercredi 20 mai de 13 heures à 14 heures.

Pour rappel, les autorités marocains avaient entamé vendredi 15 mai une opération de rapatriement de quelque 200 personnes parmi les 500 Marocains bloqués depuis près de 2 mois dans le préside occupé de Melilla, après la fermeture des frontières nationales dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Opération que des médias ont jugé “sélective” puisque rien n’a été fait pour les autres compatriotes toujours bloqués dans le Préside. Cela sans parler des cas similaires à Sebta.