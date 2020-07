La complaisance des Européens vis-à-vis d’Israël n’a pas de limite !

XM Cyber a réussi à intégrer un projet financé par l’UE à lancer dès septembre. Baptisé « Impetus », ce projet de 10,5 millions de dollars portera sur l’éthique de l’utilisation des technologies de surveillance dans les villes. XM Cyber, entité qui conseille ses clients sur la manière de se préparer à des attaques sur les réseaux informatiques – a été montée par Tamir Pardo, ancien patron du Mossad (2011-2016), et deux de ses compères. La Commission européenne qui n’ignore rien du passé sanglant de cet ancien dirigeant d’un «syndicat du crime» comme il se plait à appeler son ancienne officine, assure que XM Cyber avait « été vérifié et évalué pour être conforme aux règles et exigences d’Horizon 2020 ».

Pourtant, les opinions de T. Pardo à l’endroit des Palestiniens est connu, lui qui assure (et assume) être partisan de la discrimination raciale. Dans un récent article, il a affirmé que l’annexion imminente d’une grande partie de la Cisjordanie pourrait à terme nuire à « l’identité juive » d’Israël qui risque de se trouver face à un « dilemme » qui l’obligerait à choisir entre accorder des droits égaux aux Palestiniens dans le territoire annexé ou les priver de tout droit.

On signale qu’entreprises et institutions israéliennes ont siphonné pour près de 1,2 milliard de dollars dans Horizon 2020, programme de recherche actuel de l’UE. Car en plus de XM Cyber, l’un des principaux fabricants de drones israéliens, Elbit Systems, a eu droit à sa quote-part

Cette entreprise fait partie d’un consortium à l’origine d’un projet de sécurité ferroviaire de 11 millions de dollars financé par l’UE, qui débutera en octobre.

Plus, les largesses de l’UE bénéficient aussi à BGR Robotics, nouvel acteur dans l’industrie de guerre israélienne en plein essor. En empochant plus de 56.000 dollars pour un projet visant à évaluer comment les robots peuvent être utilisés dans l’aviation. Le site web de l’UE consacré à la recherche scientifique présente le projet comme étant civil en suggérant que les robots pourraient contribuer à réduire les retards des vols. Fondée par le personnel de l’université Ben Gourion du Néguev, BGR Robotics affirme avoir permis à Israël de disposer de son premier « véhicule sous-marin autonome ».

Alors de quoi devrait-on parler ? De duplicité européenne ou de vraie complaisance au profit d’Israël ? Où des deux ?