La consommation survoltée en juin et juillet 

En rapport avec l’assouplissement des mesures de confinement, la demande sur l’énergie électrique a enregistré une évolution positive durant le mois de juillet, après trois mois de baisse sous l’effet des retombées négatives de la crise sanitaire sur l’activité économique nationale.

En effet, l’énergie nette appelée a affiché une hausse de 2,7% en moyenne, en glissement annuel, au cours du mois de juillet 2020, après des baisses respectives de 14,3%, de 13% et de 3,5% au cours des mois d’avril, de mai et de juin de la même année, traduisant, par-là, les signaux d’une reprise progressive de l’activité économique nationale durant la période post-confinement relève la DEPF dans sa dernière note de conjoncture.

Toutefois, il y a lieu de signaler qu’en dépit de cette évolution positive durant le mois de juillet, la demande sur l’électricité a accusé un relatif ralentissement durant la troisième décade de ce mois, en relation avec la fermeture de certaines unités productives de Tanger. Ramenée au trimestre, la production de l’énergie électrique a baissé de 11,7% au deuxième trimestre 2020 et sa consommation de 12,3%, après -3% et +2,9% respectivement au premier trimestre 2020.

Suite à ces évolutions, la production nationale de l’énergie électrique a enregistré un reflux de 7,4% à fin juin 2020, après +25,1% il y a une année et ses ventes ont régressé de 4,9% (après +0,9%). Dans un contexte de diminution de l’énergie nette appelée de 4%, après +5,7% un an auparavant, le solde des échanges de l’énergie électrique avec l’Algérie et l’Espagne (importations-exportations) a diminué au terme des six premiers mois de 2020 de 103,2%, en lien avec l’augmentation du volume de l’énergie importée de 76,6% et le recul de celle exportée de 68,4%.