La contribution de solidarité ne concernera que 1,24% des salariés 

Dans sa réponse aux interventions des conseillers de la Commission des finances, de la planification et du développement économique lors de la discussion générale du projet de loi de Finance (PLF) à la Chambre des conseillers, M. Benchaâboun a déclaré que, comme convenu avec les groupes de la majorité et de l’opposition à la chambre des représentants, le seuil de contribution de solidarité sera relevé de 120.000 à 240.000 dirhams annuels, soit à partir de 20.000 dirhams de salaire mensuel.

A cet effet, la contribution de solidarité sera appliquée pour 1,24% des salariés. Pour le cas des entreprises, la contribution de solidarité a été abaissée à 1 million de dirhams au lieu de 5 millions de dirhams.

Le taux appliqué sera graduel, soit entre 1,5 % et 3,5% des bénéfices. Pour rappel, le PLF-2021 repose sur trois orientations majeures, à savoir l’accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale, le lancement de la première phase de la généralisation de la couverture sociale, à partir du 21 janvier 2021, et le renforcement des bases de l’exemplarité de l’État et l’optimisation de son fonctionnement.