La contribution du tourisme au PIB s’est rétractée en 2019

Le taux d’accroissement du produit intérieur brut touristique a ralenti en 2019 à 5,9% au lieu de 6,2% enregistré en 2018 alors que celui de la consommation intérieure du tourisme est en hausse de de 5,7% au lieu de 5,4%. C’est ce qui ressort de l’arrêté du compte satellite du tourisme pour l’année 2019 publié par le HCP qui précise que la consommation intérieure du tourisme s’est établie à 138,3 milliards de dirhams en 2019 au lieu de 130,8 milliards en 2018, en augmentation de 5,7%.

Cette évolution est le résultat de l’accroissement de la consommation intérieure du tourisme récepteur de 4,8% au lieu de 5,9% en 2018, passant de 89 milliards de dirhams en 2018 à 93,2 milliards en 2019, et du tourisme interne et émetteur de 7,6% au lieu de 4,4%, passant de 41,8 milliards de dirhams en 2018 à 45 milliards en 2019. Dans ce cadre, les comptes du HCP indique que la part du tourisme récepteur dans la consommation intérieure a baissé de 68% en 2018 à 67,4% en 2019, celle du tourisme interne et émetteur s’est accrue de 32% en 2018 à 32,6% en 2019. Et ce bien que la production du secteur du tourisme s’est située à 122,6 milliards de dirhams en 2019 au lieu de 115,5 milliards en 2018, avec un taux d’accroissement de 6,1%.

La valeur ajoutée, de son côté, est passée de 61,6 milliards de dirhams en 2018 à 65,8 milliards en 2019 enregistrant ainsi une croissance de 6,8% par rapport à l’année précédente. Compte tenue de l’augmentation de 2,4% des impôts nets de subventions sur les produits touristiques, le PIB du tourisme s’est, au total, accru de 5,9% au lieu de 6,2% l’année précédente, se chiffrant à 81,4 milliards de dirhams en 2019 contre 76,9 milliards en 2018. Sa contribution au PIB national a connu une légère hausse pour se situer à 7,1% en 2019 après 6,9% une année auparavant.