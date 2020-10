La Cour des comptes passe au crible l’exécution du budget de 2019

Selon le dernier rapport de la cour des compte sur l’exécution budgétaire au titre de 2019, le déficit budgétaire a été maîtrisé presque au même niveau enregistré une année auparavant. Il s’est établi à 41.672 MDH, y compris les recettes de privatisation, contre 41.658 MDH en 2018″, précise la même source. Cette maîtrise s’explique par une amélioration conséquente des recettes ordinaires (+16.832 MDH) ayant permis de couvrir l’augmentation des dépenses globales (+15.536 MDH) et la baisse du solde des comptes spéciaux du Trésor (-1.310 MDH).

En effet, les recettes fiscales et non fiscales ont connu des hausses respectives de 2.762 MDH et 14.038 MDH. Les dépenses du personnel et les dépenses des autres biens et services, quant à elles, ont augmenté respectivement de 5.294 MDH et 7.089 MDH, alors que les charges de la compensation et celles relatives aux intérêts de la dette ont baissé respectivement de 1.646 MDH et 12 MDH. De même, les dépenses d’investissement ont enregistré une hausse conséquente de 4.811 MDH (+7,3%).

Néanmoins, la maîtrise du niveau du déficit budgétaire résulte d’un classement, parmi les recettes non fiscales, des recettes des opérations de financement dites « innovantes » conclues par l’Etat, avec la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse marocaine des retraites (CMR), pour un montant de 7 Mrds Dh. « Si on reclasse ce montant en recettes de financement, le niveau du déficit budgétaire de 2019 serait de 48.678 MDH, soit une aggravation de 7.014 MDH (16,8%) par rapport à 2018. Ce qui correspond à un taux de déficit de 4,2% du PIB contre le taux affiché de 3,6%, soit 0,6 pt de PIB de plus », souligne la Cour des comptes.

Pour ce qui est de l’encours de la dette du Trésor, il a continué sa tendance haussière avec une progression de 25.376 MDH (+3,5%) par rapport à 2018, dont 53% sous forme de dette extérieure. En effet, depuis 2009, l’encours de la dette a plus que doublé passant de 345.177 MDH à 747.996 MDH, soit un taux annuel moyen de progression de 8% sur ladite période. Le ratio de la dette s’est, ainsi, établi à 65,4% du PIB, en quasi-stabilité par rapport au niveau atteint en 2018. L’encours des dettes de financement des EEP est, quant-à-lui, passé de 279,2 MMDH en 2018 à 284,1 Mrds Dh en 2019, ce qui représente 24,6% du PIB, alors que la dette garantie a culminé à 160,2 Mrds Dh, ce qui représente 13,9% du PIB.



L’investissement en baisse

Ledit rapport fait également ressortir que les recettes ordinaires du budget général de l’Etat se sont élevées à 249,9 Mrds Dh, en progression de 16,8 Mrds Dh par rapport à 2018, soit une évolution de 7,2%. Cette progression est attribuable principalement à une hausse de 1,3% des recettes fiscales, qui sont passées de 209,1 Mrds Dh à 211,9 Mrds Dh, et de celle des recettes non fiscales ayant progressé de 14 Mrds Dh, soit une hausse de l’ordre de 61,6%. Cette amélioration des recettes non fiscales est due notamment aux recettes des opérations de financement dites « innovantes » et aux recettes de la privatisation qui ont drainé au Trésor un flux financier de 5,3 Mrds Dh.

Concernant les dépenses globales, elles se sont établies à 293.903 MDH dépassant les recettes ordinaires de 43.927 MDH. Ces dépenses ont augmenté de 15.536 MDH par rapport à 2018, soit une hausse de 5%. Cette progression est imputable à la hausse des dépenses ordinaires de 10.725 MDH et des dépenses d’investissement de 4.811 MDH. La hausse des dépenses ordinaires est due à une augmentation des dépenses en autres biens et services pour un montant de 7.089 MDH et des dépenses du personnel pour un montant de 5.294 MDH, alors que dépenses liées à la compensation ont baissé de 1.646 MDH.

S’agissant des dépenses du personnel, elles se sont établies à 111.526 MDH sous l’effet de l’augmentation générale des salaires décidée dans l’accord tripartie (gouvernement, Confédération générale des entreprises du Maroc – CGEM et syndicats) consécutif au dialogue social. Or, la masse salariale réellement supportée par le budget de l’Etat, en 2019, est estimée à 149.270 MDH, soit une progression de près de 6% par rapport à 2018, et 12,9% du PIB.

Par ailleurs, « le niveau d’exécution des dépenses d’investissement reste modeste », estime la Cour des comptes. En effet, même s’il affiche un taux d’émission et de réalisation respectivement de 86% et 78%, ces dépenses continuent d’être réalisées principalement par le biais des transferts des budgets des ministères et du chapitre des charges communes – investissement vers les comptes spéciaux du Trésor et les EEP, explique la même source. En neutralisant l’impact de ces transferts, les taux d’émission et de réalisation se réduiraient considérablement, passant respectivement à 70% et 63%.

Dépenses fiscales concentrées

Les dépenses fiscales demeurent concentrées sur un nombre limité de secteurs, selon la Cour des comptes. Les trois secteurs de « l’immobilier », de « l’électricité et du gaz » et de « la sécurité et de la prévoyance », concentrent, à parts pratiquement égales, plus que la moitié des dépenses fiscales durant l’année écoulée, précise ce rapport publié mardi soir. Ces secteurs ont bénéficié d’un total de dépenses fiscales de l’ordre de 14,3 Mrds Dh sur les 27,7 Mrds enregistrés. En ajoutant à ces dépenses celles profitant aux exportations et au secteur de l’agriculture et de la pêche, le niveau de concentration sectorielle se hisse à 70,9% pour un total de dépenses fiscales de 19,6 Mrds Dh.

Le rapport de la cour des comptes fait également ressortir que le support privilégié par l’Etat pour la dépense fiscale est celui de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette taxe représente plus de la moitié des dépenses fiscales accordées en 2019 par le biais de 81 mesures totalisant 14,2 Mrds Dh. L’impôt sur les sociétés (IS) a, quant à lui, été utilisé comme véhicule de transmission de la dépense fiscale à travers 57 mesures dérogatoires, dont 46 ont été évaluées pour un coût global de 5 Mrds Dh, soit 18% du montant total des dépenses fiscales de l’année 2019.

Par ailleurs, par nature de dérogations, les dépenses fiscales accordées sous forme d’exonération totale représentent la part la plus importante du montant global. Leur montant s’est établi en 2019 à 16 Mrds Dh, soit 57,6% du montant total des dépenses fiscales. Les exonérations temporaires ne représentent, de leur côté, que 7,7% du montant total, soit 2,1 Mrds Dh au titre de l’année 2019. « La faiblesse de la part des exonérations temporaires par rapport à celle des exonérations totales, combinée à la faible variation du nombre de mesures dérogatoires, explique la relative stabilité du coût global des dépenses fiscales au cours des dernières années », souligne l’institution. En outre, elle fait remarquer que la gouvernance et le pilotage des dépenses fiscales pâtissent encore de certaines insuffisances qui en limitent l’efficacité et en réduisent significativement l’impact socio-économique. En effet, le recours à ces dépenses s’opère en l’absence de règles claires et, souvent, sans être appuyé par des études préalables suffisamment étayées.

Pour la Cour, le choix de la dépense fiscale, comme mécanisme d’incitation, n’est souvent pas comparé à d’autres modes d’intervention, notamment à la dépense budgétaire. En conséquence, la prise de décisions les concernant ne s’opère pas toujours au vu d’informations détaillées ou pertinentes. De surcroît, leur validation, en dépit de la faible visibilité, s’effectue sans limitation de leurs horizons temporels, ni la fixation d’objectifs à terme.

Par ailleurs, une fois validées, les dépenses fiscales ne font pas l’objet de suivi ni d’évaluation à travers, notamment, des études d’impact socio-économique, à même de conduire au reprofilage et réajustement nécessaires desdites dépenses fiscales, relève la Cour des comptes, ajoutant que ce genre de suivi-évaluation permet également de statuer sur l’opportunité de maintenir ou de supprimer chacune des mesures dérogatoires. Ainsi, des dépenses fiscales telles que l’exonération relative à la vente du pain ou encore le taux réduit de 10% sur les opérations de banque et de crédit ne sont plus pris en considération depuis 2018 parmi les dépenses fiscales.

Le coût global des dépenses fiscales enregistrées en 2019 provient de 236 mesures dérogatoires évaluées sur les 293 mesures dérogatoires recensées. En effet, 57 mesures dérogatoires n’ont toujours pas fait l’objet d’évaluation et ne sont, en conséquence, pas prises en considération dans les 27,7 MMDH de dépenses fiscales. Cependant, la part des mesures évaluées par rapport à celles recensées progresse au fil des ans, comme le montre le graphique ci-dessous pour la période 2014-2019.

Reporting Insuffisant

La Cour des comptes souligne dans son rapport que la présentation des résultats de l’exécution au niveau de la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) reste insuffisamment détaillée pour appréhender l’exécution du budget en termes des recettes et des dépenses de l’Etat. En effet, les recettes fiscales y figurent toujours pour leurs montants nets, ce qui ne permet pas de renseigner sur l’effort de recouvrement des recettes fiscales et sur la part affectée de ces recettes aux comptes d’affectation spéciale destinée à financer les collectivités territoriales.

Concernant les dépenses, la SCRT ne fait pas ressortir les dépenses en matériel et dépenses diverses de manière individualisée. Elle agrège lesdites dépenses avec les charges communes hors compensation sous l’intitulé «autres dépenses en biens et services» », relève la Cour des comptes. En outre, les opérations des comptes spéciaux du Trésor (CST) ne sont mentionnées, dans la SCRT, que par leur solde de fin d’année, sans présenter distinctement les recettes et les dépenses des différentes catégories de CST, fait-elle remarquer. Et d’ajouter que la SCRT ne comporte pas une déclinaison du déficit budgétaire par composantes, conjoncturelle et structurelle, pour permettre une appréciation fine de la trajectoire de la soutenabilité des finances publiques, qui nécessite une identification de la part du déficit liée à la structure de l’économie nationale et celle liée à des effets conjoncturels, et, par conséquent, apprécier les marges de manœuvre du gouvernement en matière de gestion des finances publiques.