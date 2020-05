La courbe des contaminations au Covid-19 dépasse le palier des 5.000 cas…

Au cours des dernières 24 heures, 150 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont ainsi été recensés par le ministère de la Santé, contre 97 nouveaux cas confirmés la veille. Un rebond aussi aléatoire que les baisses constatées au cours de précédents bilans. Mais l’essentiel, aux yeux des responsables, reste inhérent au nombre des rémissions en hausse par rapport à celui des décès. Facteur encourageant aussi bien en terme d’efficacité du protocole sanitaire mis en branle pour lutter contre le coronavirus qu’en terme de performance pour le personnel de la santé engagé sur le front.

Les informations en provenance de la Santé font valoir que le nombre des tests aurait culminé à près de 50.000 depuis le début de la pandémie dont 40.249 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire, et 3221 cas en cours de traitement. Mais une telle réalité ne fait pas oublier le fait que le pays, faute de moyens, n’a toujours pas systématisé les tests de dépistage, comme cela s’est fait dans plusieurs autres pays. Sur ce sujet qui n’a pas échappé, non plus, à la controverse, le ministère de la Santé a indiqué samedi que les techniques utilisées au Maroc pour détecter l’ADN du Coronavirus (Covid-19) sont les plus fiables car « basées sur la détection de l’ADN du virus. Elles sont couramment utilisées par nos laboratoires dans le royaume pour d’autres maladies», rapporte un communiqué, relayé par la MAP.

Casablanca en tête des régions contaminées

On signale par ailleurs que seuls 3% des lits de réanimation sont utilisés, ce qui représente un taux très faible vu le nombre de cas de contaminations.

Au cours du week-end dernier, force est de rappeler que les nouveaux cas recensés se concentraient dans 5 régions, Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Marrakech-Safi. Par ordre d’umportance, en tête se trouve Casablanca-Settat avec 1306 cas (+41), Fès-Meknès avec 642 cas (+23) suit au même titre que les autres régions : Rabat-Salé-Kénitra avec 364 cas (+22), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 710 cas (+6) et Marrakech-Safi avec 1075 cas (+5).

Dans les autres régions, il n’y a pas eu de changement notable, Drâa-Tafilalet compte 548 cas, l’Oriental 175 cas, Béni Mellal-Khénifra 84, Souss-Massa 51, Guelmim-Oued Noun 39, Laâyoune-Sakia El Hamra 4 et Dakhla-Oued Ed Dahab 2.

Devant cette situation, le ministère réitère son appel aux citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

Dans le préventif, force est de rappeler que le pays a produit un total de 160 millions de masques selon ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique. Ce chiffre correspond à la production par unité de ces masques « Made in Morocco » depuis leur lancement en vue de combattre l’épidémie du coronavirus dans le pays. Le gros de cette production est destiné au marché local alors que seules quelques unités industrielles ont été autorisées à en exporter une partie…