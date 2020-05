La courbe des contaminations au Covid-19 ne fléchit pas, éloignant la perspective du déconfinement

Cent-soixante-six (166) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés lors des dernières 24 heures, portant à 5.219 le nombre total des cas de contamination. Parmi ces 166 cas, 136 ont été découverts grâce au suivi sanitaire des personnes contacts, soit un taux de 82%.

Le nombre de décès a été porté à 181 après l’annonce de deux décès au cours des dernières 24H. En parallèle, pas moins de 185 nouvelles rémissions ont été recensées portant à 1.838 le nombre total des guérisons.

Ainsi, le taux de rémission poursuit sa tendance haussière pour atteindre 35,2% alors que le taux de létalité poursuit sa tendance baissière et s’établit à 3,5%.

Plus, le nombre de cas dans un état sanitaire avancé ou critique a baissé, ne représentant que 3% du total des cas enregistrés depuis le début de la pandémie, alors que 84 cas présentent des symptômes légers ou sont asymptomatiques.

Le même responsable a en outre souligné qu’un total de 4.102 cas suspects ont été écartés, portant à 44.351 le nombre total de cas suspects exclus après des analyses et depuis le début de l’épidémie.

Les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat ont enregistré le plus grand nombre de cas, suivies des régions de Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec un nombre de cas plus réduit.