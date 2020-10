La COVAD affranchit la commission de Benmoussa de sa vision 

Fruit de l’engagement et de l’expertise des membres de la COVAD, des Présidents de Comités ayant accompagné chaque thématique, mais aussi des experts scientifiques et partenaires de la Coalition, le projet la contribution proposée vise à élever l’économie circulaire verte et inclusive au rang des priorités nationales.

En effet, face à une Europe engagée irréversiblement dans une transformation verte, notamment à travers le Green Deal, le Royaume est voué à s’adapter, avec perspicacité́ et proactivité́, aux exigences et aux tendances socioéconomiques de son principal partenaire commercial.

Positionnant le citoyen au cœur de ses échanges, dans un esprit de convergence et à travers des débats constructifs, la Covad a réussi à fixer un cap et des objectifs formulés en recommandations. Cet engagement, porté par l’ensemble des parties prenantes privées et publiques, par la société́ civile ainsi que par les experts environnementaux, et avec le soutien et l’appui de nos décideurs, se veut être un effort national, devenu encore plus essentiel dans ce contexte de relance post COVID-19.

Reposant sur pas moins de 14 mesures prioritaires, cette contribution vise non seulement à transformer le rapport à la gestion des déchets, mais à faire du Maroc un leader industriel mondial du recyclage et de la valorisation des déchets porté par une des économies décarbonées les plus compétitives et les plus attractives de la région. Pour y arriver trois objectifs majeurs ont été fixés par la Covad. Il s’agira de faire de l’économie circulaire un projet citoyen, durable et inclusif, créateur de valeur sociétale et environnementale, d’attractivité économique, au niveau territorial, national et international. Il est également question de créer un écosystème intégré des déchets, massif, compétitif et performant, à travers la consolidation des filières de gestion et de valorisation des déchets et l’intégration de filières internationales à fort potentiel. Enfin, la feuille de route de la Covad cible d’arrimer le Maroc au Green Deal Européen et répondre aux nouveaux standards environnementaux internationaux à travers une décarbonation de l’économie marocaine.

Dans le cadre de ce projet de contribution, la Coalition avait organisé le 16 septembre dernier un webinaire en live sous le thème : « La valorisation des déchets : enjeux et perspectives d’une économie circulaire, verte et inclusive.” Cette rencontre, organisée sous le label de la CSMD et qui a réuni plus d’une dizaine d’experts, de décideurs et de représentants du secteur privé, public et de la société civile, avait pour principal objectif de soumettre l’ensemble des propositions à la connaissance des citoyens afin de recueillir les observations pouvant contribuer à enrichir le Policy Paper. Le débat et l’engouement escomptés étaient au rendez-vous, puisque le webinaire a été suivi en direct par plus de 12.000 spectateurs (ainsi que 10.000 autres depuis), et a permis de soulever plusieurs dizaines de propositions et commentaires.