La Covid-19 a touché le Président syrien: Pas de secret d’Etat… 

La Covid-19 a le Président syrien âgé de 55 ans, et à son épouse Asma. Le couple présidentiel présente des symptômes légers, a annoncé lundi 8 mars la chancellerie du chef de l’État syrien.

«Après avoir ressenti des symptômes légers similaires à ceux du Covid-19, le Président el-Assad et Mme Asma el-Assad ont procédé à un test PCR, et le résultat a montré qu’ils étaient infectés par le virus», a indiqué la chancellerie dans un communiqué publié sur Facebook et Telegram.

Ils sont dans un état stable et continueront d’assumer leurs fonctions pendant leur quarantaine qui devrait durer deux ou trois semaines, selon le communiqué.

«Souhaitant la sécurité et le bien-être à tous les Syriens et à tous les peuples du monde contre ce virus, le Président el-Assad et Mme Asma appellent les Syriens à toujours prendre des mesures préventives. Ils saluent le personnel médical travaillant en première ligne pour affronter le virus et réduire ses effets sur ceux qui en sont infectés», indique le communiqué.

Le 25 février, l’agence d’information syrienne Sana a annoncé que la campagne de vaccination des personnels médicaux contre le Covid-19 commencerait en Syrie début mars. Selon le ministre syrien de la Santé, Damas a reçu un lot de vaccins d’un «pays ami». Il s’agit d’un vaccin à deux doses, qui doivent être administrées à 21 jours d’intervalles. Ce vaccin a montré son innocuité et efficacité, a noté le ministre.