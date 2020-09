La Covid-19 fait 30 morts  de plus 

Avec les nouveaux cas enregistrés de dimanche à lundi, le nombre de personnes infectées au nouveau coronavirus a atteint les 62.590 cas depuis le début de cette pandémie. Tel est le bilan dressé par Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. «Nous atteignons ainsi 172 infections cumulées pour 100 000 habitants», a précisé le responsable tout en soulignant qu’au cours de ces dernières 24 heures, le taux d’infection par 100 000 habitants aura atteint 3 au niveau national.

Le Maroc a enregistré 1 240 nouvelles guérisons, portant à 47 595 le nombre total, avec un taux de rémission qui augmente à 76%. Cependant, 30 morts sont à déplorer ce qui a porté à 1 141 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, pour un taux de létalité à 1,8%. Dans le détail, 7 de ces décès ont été enregistrés à Marrakech, 5 à Casablanca, 5 à Fès, 2 à Ouarzazate, 2 à Tanger-Asilah, 1 à Rabat, 1 à Settat, 1 à Khénifra, 1 à Safi, 1 à Tétouan, 1 à Zagora, 1 à Errachidia, 1 à Kelâa des Sraghna et 1 à Midelt.

Le Maroc compte désormais 13 854 cas actifs sous traitement (38 pour 100 000 habitants). La majorité sont pris en charge dans les régions les plus touchées par la pandémie, à savoir Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. 61 se trouvent par ailleurs à Guelmim-Oued Noun et 53 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, qui représentent celles comptant le moins de cas actifs, a indiqué Dr. Mourabet. Le nombre de patients en état critique atteint désormais 202, dont 48 sont sous assistance respiratoire.

Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Es Sakia El Hamra sont les deux régions à n’avoir enregistré aucun nouveau cas, ces dernières 24 heures.