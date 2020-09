La Covid-19 tue toujours avec des contaminations qui dépassent 1.000 cas par jour

Pas moins de 1 402 cas du nouveau coronavirus ont été recensés jeudi dans le pays. Ce nouveau bilan enregistré en l’espace de 24 Heures porte désormais à 66 855 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 184,1, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection par 100 000 habitants est de 3,9 au niveau national, ces dernières 24 heures.Si 866 nouvelles guérisons, ont été obtenues dans les divers centres hospitaliers dédiés, ce porte à 51 223 le nombre total, avec un taux de rémission qui baisse légèrement à 76,6%, pas moins de 37 nouveaux décès ont été signalés portant le total des morts en raison de la pandémie à 1 253, soit un taux de létalité à 1,9% (14 décès à Casablanca, 12 dans la région de Marrakech-Safi, 4 à Fès-Meknès, 2 à Drâa-Tafilalet, 2 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, 1 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 1 à Souss-Massa et 1 dans l’Oriental). Avec 14 379 cas actifs sous traitement (39,6 pour 100 000 habitants), il y a lieu de relever que le nombre de patients en état critique est de 193, dont 47 sont sous respirateur invasif. La mort rode toujours à cause de la Covid-19.

La répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures telles qu’établies par le département de la Santé place Casablanca-Settat en tête, avec 496 cas (359 à Casablanca, 33 à Mohammedia, 31 à Nouaceur, 18 à El Jadida, 17 à Berrechid, 17 à Settat, 10 à Médiouna, 8 à Sidi Bennour et 3 à Benslimane). Elle est talonnée par Marrakech-Safi avec 191 cas (165 à Marrakech, 10 à Youssoufia, 8 à Essaouira, 6 à Rhamna et 2 à Al Haouz), Drâa-Tafilalet avec 147 cas (80 à Errachidia, 35 à Ouarzazate, 30 à Midelt et 2 à Zagora), Fès-Meknès avec 147 cas ( 57 à Fès, 31 à Taza, 23 à Meknès, 11 à Boulemane, 9 à El Hajeb, 6 à Taounate, 5 à Ifrane, 3 à Sefrou et 2 à Moulay Yacoub), et Rabat-Salé-Kénitra avec 134 cas (44 à Kénitra, 26 à Rabat, 25 à Salé, 17 à Skhirate-Témara, 12 à Sidi Kacem, 7 à Sidi Slimane et 3 à Khémisset).

Pour les régions où le taux d’infection est en dessous de 100 cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma affiche 89 cas ( 36 à Tanger-Asilah, 29 à Tétouan, 10 à Al Hoceïma, 8 à M’diq-Fnideq, 4 à Larache, 1 à Ouezzane et 1 à Chefchaouen), Dakhla-Oued Ed Dahab avec 72 cas, toutes dans la province d’Oued Ed Dahab, Souss-Massa avec 54 cas ont ( 25 à Agadir Ida Outanane, 10 à Tata, 9 à Inezgane Aït Melloul, 5 à Tiznit, 4 à Chtouka Aït Baha et 1 à Taroudant), Beni Mellal-Khénifra avec 35 cas (13 à Beni Mellal, 9 à Khouribga, 9 à Fqih Ben Salah et 4 à Khénifra), l’Oriental avec 24 cas (16 à Oujda-Angad, 3 à Nador, 2 à Figuig, 2 à Guercif et 1 à Driouch), Laâyoune-Es Sakia El Hamra avec 12 cas ( 9 à Es Semara et 3 à Laâyoune. A Guelmim-Oued Noun, le seul cas identifié a été confirmé à Assa Zag).

La campagne de sensibilisation ne doit pas faiblir face à ce bilan mortifère de la pandémie. Surtout que la rentrée scolaire sera marquée par le présentiel, option préférée majoritairement par les parents d’élèves. Une forte pression s’exerce dès lors sur le MEN qui doit être épaulé par la Santé pour réduire les risques de contamination parmi les écoliers.