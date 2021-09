La Covid-19 tue toujours : Plus de 3.500 contaminations et 79 décès !

C’est l’incertitude qui règne quant à l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus. A l’heure où les spécialistes de la Santé laissaient entendre que le « pic » des contaminations devait s’effondrer avec la fin de la 3ème vague, on constate que le virus continue toujours à tuer.

Dans le bulletin dressé mardi par le ministère de tutelle, on signale 3 524 nouvelles contaminations dans le pays. Faisant que le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a atteint 889 532. Ainsi, le décompte fait état de 41 765 cas actifs sous traitement. Et parmi eux, on recense 2 087 patients dans un état critique, dont 182 nouveaux cas lors des dernières 24h. 73 sont sous intubation et 982 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 39,9%. Une évolution à la baisse.

Par ailleurs, on fait aussi état de 4 818 nouvelles guérisons, portant à 889 532 le nombre total, avec un taux de rémission de 93,8%. Par contre, côté létalité, les chiffres restent conséquents. Ainsi, 79 morts ont été recensés ce qui porte à 13 224 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

Sur le plan de la vaccination, on souligne que 19 529 591 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin alors que 15 992 481 personnes en ont reçu la deuxième.

Une dose de plus !

A signaler aussi que le pays s’acheminerait, comme d’autres pays, vers l’instauration d’une troisième dose. C’est sur suggestion du comité scientifique et technique que le recours à une troisième dose vaccinale contre le nouveau coronavirus a été recommandé. Dr Moulay Said Afif, membre du comité, a confirmé mardi au site Yabiladi cette perspective. Selon lui, elle sera approuvée pour le personnel en première ligne de front, «à commencer par les travailleurs de santé, dont beaucoup ont été infectés par la souche Delta répandue au Maroc».

«Nous souhaitons les protéger ils sont peu nombreux, en plus des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques», a souligné le docteur, tout en précisant que «la recommandation a été envoyée au ministère de la Santé, autorité habilitée à annoncer formellement la décision, attendue dans une notification officielle».

Pour rappel, le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique avait annoncé, jeudi dernier, que le Maroc faisait partie des pays africains qui ont atteint l’objectif mondial de vaccination, fixé à 10% des groupes les plus vulnérables à l’infection à la Covid-19 avant fin septembre.