La crédibilité du Maroc dans la gestion migratoire saluée par O. Varheyli

Abordant le dossier de la migration qui fait partie du menu des discussions qu’il a eus avec des responsables marocaines, le commissaire européen a assuré que « le Maroc est un partenaire crédible de l’UE pour le traitement de cette question, d’où l’importance de l’aider dans les efforts qu’il déploie en vue de gérer au mieux cette question qui peut créer non seulement des problèmes de sûreté, mais aussi d’ordre économique ».

Lors d’un point de presse conjoint avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à l’issue de leurs entretiens à Rabat, O. Varheyli a relevé que la gestion de la question migratoire «est une tâche commune qu’on doit traiter ensemble. Là aussi le Maroc est en tête, il est un partenaire crédible et sensible de ce problème», et qu’il était «très reconnaissant» des efforts du Maroc dans ce domaine.

O. Várhelyi effectue une visite au Maroc en compagnie de Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, au cours de laquelle les deux commissaires ont eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures aura l’occasion de visiter plusieurs projets financés par l’UE dans le domaine de la migration de la main-d’œuvre et de l’intégration des migrants. Elle visitera également l’Institut Mohammed VI de formation des imams et effectuera une visite technique des activités de gestion des frontières du Maroc à Tanger.