La Crimée, « ligne rouge » pour D. Medvedev : L’OTAN face à un casus belli d’une autre dimension

« Pour nous, la Crimée fait partie de la Russie. Et cela signifie pour toujours. Toute tentative d’empiètement sur la Crimée est une déclaration de guerre contre notre pays », a confié D. Medvedev au site d’informations Argumenty i Fakty. « Et si cela est fait par un État membre de l’OTAN, cela signifie un conflit avec toute l’alliance de l’Atlantique Nord ; une troisième guerre mondiale. Une catastrophe totale. », a-t-il poursuivi.

Ce fut également l’occasion pour lui d’opiner sur la demande d’adhésion de la Finlande et la Suède à l’Otan. Il estime que la Russie serait dans l’obligation de renforcer ses frontières et serait « prête à des mesures de représailles ».

En réponse à au blocus partiel de Kaliningrad décrété par la Lituanie, Moscou pourrait prendre des mesures de rétorsion. «Soyons francs : l’interdiction du transit fait partie de cette fameuse guerre par procuration lancée par l’Occident contre la Russie. Sans aucun doute, la Russie prendra des représailles très dures», a-t-il expliqué. Selon lui, la grande partie des mesures de rétorsion possibles sont économiques et sont «capables de couper l’oxygène à ses voisins baltes qui ont agi de manière hostile». Dans le même temps, D. Medvedev a souligné que «l’Union européenne n’avait pas insisté [sur de telles mesures radicales comme l’interdiction du transit] parce qu’elle envisageait des problèmes possibles». «Mais la Lituanie a fait plaisir aux bienfaiteurs américains de façon complaisante manifestant encore une fois ses positions russophobes stupides», a-t-il ajouté. Selon ce haut responsable russe, Moscou peut prendre des mesures de rétorsion ce qui provoquera une escalade dangereuse du conflit. «Une escalade pareille est un mauvais choix. Cela affectera des citoyens ordinaires de Lituanie dont la qualité de vie, selon les critères européens, est misérable. Alors que les hommes politiques lituaniens se font plaisir, les citoyens essaient de survivre dans ce théâtre de l’absurde. Les deux parties étant de moins en moins au diapason», a-t-il conclu.

A signaler que ce n’est pas la première fois que l’ancien président russe tient un tel discours. Au cours de ces dernières semaines, il s’est illustré par des menaces à peine voilées à l’endroit des dirigeants américains et européens.

L’OTAN se muscle

Loin de là, à Madrid, les dirigeants de l’Otan vont décider, de transformer leur Force de réaction en la portant « bien au-dessus » de 300 000 hommes. Il s’agit, assure-t-on auprès de l’Alliance, de troupes à haut niveau de préparation capables de faire face à la « menace » constituée par la Russie, comme l’a annoncé, lundi 27 juin, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Alliance. « Je pense que les Alliés vont dire clairement à Madrid qu’ils considèrent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité », a déclaré le Norvégien lors de la présentation des enjeux du sommet. « Ce sommet sera un tournant et plusieurs décisions importantes vont être prises », a-t-il ajouté tout en soulignant la volonté de l’OTAN de « renforcer nos groupements tactiques dans la partie orientale de l’Alliance, jusqu’au niveau de la brigade ».

Huit groupements tactiques ont été créés. Ils sont basés en Lituanie, en Estonie, en Lettonie, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie et en Bulgarie. Ils seront renforcés par des unités « prédésignées » dans d’autres pays de l’Alliance appelées à intervenir dans ces pays où des armements lourds auront été prépositionnés, a-t-il expliqué. L’Alliance va également « transformer sa Force de réaction », forte de 40 000 soldats, et va porter le nombre de ses forces à haut niveau de préparation « bien au-dessus » de 300 000 militaires, a-t-il souligné.

« L’ensemble de ces mesures constitue le plus grand remaniement de notre défense collective et de notre présence depuis la Guerre froide. Et pour ce faire, nous devons investir davantage », a-t-il averti.

Les Alliés se sont engagés à consacrer 2 % de leur PIB à leurs dépenses de défense en 2024, mais neuf seulement des 30 membres ont atteint cet objectif en 2022 (Grèce, États-Unis, Pologne, Lituanie, Estonie, Royaume-Uni, Lettonie, Croatie et Slovaquie). La France est à 1,90 %, l’Italie à 1,54 %, l’Allemagne à 1,44 % et l’Espagne, pays organisateur du sommet, est avant-dernière de la liste à 1,01 %, devant le Luxembourg (0,58 %), indiquent les données publiées lundi par l’Otan.

« Pour répondre à la « menace », cet objectif de 2 % devient un plancher, plus un plafond », a annoncé J. Stoltenberg. « 19 alliés ont des plans clairs pour atteindre cet objectif d’ici 2024 et cinq autres ont pris des engagements concrets », a-t-il souligné.

Mardi, le même « patron » de l’OTAN s’est déclaré ravi « d’annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’Otan » et qui répond « aux inquiétudes de la Turquie sur les exportations d’armes et sur la lutte contre le terrorisme ». Les trois pays ont « signé un mémorandum qui répond aux préoccupations de la Turquie, notamment à propos des exportations d’armes et de la lutte contre le terrorisme », a ajouté le numéro un de l’Otan. Cela au terme de plus de trois heures de discussions ce mardi à Madrid, en marge du sommet de l’Alliance atlantique.

« La Turquie a obtenu ce qu’elle voulait », a déclaré la présidence turque dans un communiqué. Les deux pays candidats se sont engagés à « la pleine coopération avec la Turquie dans la lutte » contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, considéré par Ankara et ses alliés occidentaux comme une organisation terroriste, ainsi que contre les mouvements qui lui sont affiliés, est-il précisé dans ce texte. Helsinki et Stockholm s’engagent également à « faire preuve de solidarité avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes ». De même, les deux capitales se sont accordées pour ne « pas imposer de restrictions ou d’embargo sur les industries de défense », a poursuivi la présidence. Il s’agissait des principales revendications de la Turquie pour lever son objection à l’élargissement de l’Otan à la Suède et à la Finlande.

L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan va rendre l’Alliance « plus forte et plus sûre », a réagi mardi soir le Premier ministre britannique Boris Johnson. C’est « une nouvelle fantastique alors que nous commençons notre sommet de l’Otan, a-t-il dit sur Twitter. L’adhésion de la Suède et de la Finlande vont rendre notre brillante alliance plus forte et plus sûre », a-t-il poursuivi. Washington s’en réjouit également, et précise qu’Ankara n’a pas fait « de demande particulière de concessions aux Américains ».

Avant de se rendre en Espagne, le président turc a expliqué que le « sujet le plus important » à ses yeux était « celui des F-16 ». Ces avions de combat, commandés et partiellement payés par la Turquie, avait vu leur livraison suspendue par les États-Unis, après l’acquisition, par la Turquie, d’un système de défense russe : S-400.

Réaction chinoise

La diplomatie chinoise a critiqué les velléités de l’Alliance transatlantique à accentuer la pression sur la Chine alors que les pays de l’OTAN se rencontrent à Madrid. Pour Pékin, l’OTAN doit «abandonner l’état d’esprit de la guerre froide». Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a critiqué les nouvelles rapportées par Bloomberg selon lesquelles l’OTAN pourrait qualifier officiellement la Chine de «défi systémique» à l’occasion du sommet de l’Alliance qui débute le 28 juin à Madrid.

«Ce que l’OTAN doit faire, c’est abandonner l’état d’esprit de la guerre froide, les jeux à somme nulle et la pratique consistant à créer des images d’ennemis. Après les troubles en Europe, les pays de l’OTAN devraient abandonner leurs tentatives de déstabiliser l’Asie et le monde», a-t-il averti lors d’un point presse à Pékin. «En tant que produit de la guerre froide et de la plus grande alliance militaire du monde, l’OTAN a longtemps professé des vues dépassées sur les questions de sécurité et est depuis longtemps devenue un outil pour les pays individuels dans les tentatives de maintenir leur hégémonie», a-t-il ajouté.

Il a balayé l’idée selon laquelle la Chine représenterait une menace pour la sécurité mondiale. «La Chine poursuit une politique étrangère indépendante et pacifique. Elle ne s’immisce pas dans les affaires intérieures d’autres États. Elle n’exporte pas non plus son idéologie ni n’utilise la juridiction extraterritoriale, le chantage économique ou les sanctions unilatérales. Comment la Chine peut-elle être un « défi systémique » ?», a-t-il encore déclaré. Il a appelé les pays de l’OTAN a cesser de répandre des «fausses informations» sur la Chine. «Le développement de la Chine est une opportunité pour le monde, pas un défi pour qui que ce soit. Nous exhortons vivement l’OTAN à cesser immédiatement de diffuser de fausses informations sur la Chine et à s’abstenir de déclarations provocatrices», a-t-il dit.