La crise libyenne au menu du déplacement de K. Said à Paris 

Les entretiens entre les deux chefs d’État, tunisien et français, se focaliseront sur le renforcement des relations bilatérales, certes. Tunis espère beaucoup de Paris en matière économique. Comme ils ne manqueront pas aussi d’accorder leurs violons pour ce qui du sommet de la francophonie qui se tiendra, en mars prochain, à Djerba. Toutefois, la crise libyenne, cette urgence parmi les urgences, dominera les consultations entre les deux responsables, la Tunisie étant un des voisins de ce chaudron maghrébin qui amalgame les convoitises de puissances régionales comme internationales. Et la France étant impliquée d’une manière ou d’une autre dans le conflit libyen qui projette pour les années à venir de sombres perspectives en Méditerranée.

K. Saïed qui a reçu le Président turc il y a quelques semaines n’ignore pas le poids du contentieux entre Paris et Ankara qui s’est exprimé il y a quelques jours en incident militaire évité de justesse. Tunis qui tente de surfer entre les vagues se trouve fragilisée non seulement par un front social de plus en plus vindicatif, la croissance économique étant toujours en berne, mais aussi par le pivot que la première force politique du pays, les Islamistes d’Ennahda en l’occurrence, tente d’imprimer à la dynamique diplomatique de la Tunisie. Un strabisme prononcé en faveur de la Turquie qui cajole les Frères musulmans et se projette déjà comme ultra-puissance sunnite, a de quoi faire tiquer Paris.

Mais il faut croire que les Américains ont leur mot à dire dans la région et nourrissent jusqu’à l’espoir de disposer de bases en Tunisie pour, dit-on, endiguer la présence russe en Libye. Ankara sert de faire valoir à cette projection US et explique sous un autre jour l’agressivité dont les Turcs font preuve dès lors qu’il s’agirait de passer au crible le fret maritime qu’ils assurent à destination de Tripoli. La France réussira-t-elle à donner le change au Président tunisien appelé à gérer les résidus d’un djihadisme sur son sol, sans fermer les yeux sur ce qui se passe à ses confins, la Libye étant devenue un sanctuaire pour les mercenaires transférés depuis Idlib ?

La conférence de presse prévue lundi permettra sans aucun doute de voir plus clair dans les intentions des deux chefs d’État qui ont «une histoire commune» à faire valoir. Le parlement tunisien, à titre de rappel, a échoué à faire adopter dernièrement une loi appelant la France à faire amende honorable sur son passé colonial. Emmanuel Macron qui a multiplié les gestes dans le sens de l’Histoire fera-t-il un pas de plus ?

D’après les indiscrétions rapportées par des confrères à Paris comme à Tunis, l’Élysée comme au Quai d’Orsay, se félicitent de la rapidité avec laquelle la visite du Président tunisien en France, la deuxième après son déplacement à Alger, a été goupillée.