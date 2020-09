La crise libyenne entre jeu diplomatique et feu social

Après Tripoli, Zintane est aussi en proie à une forte agitation sociale. Les manifestants libyens protestent contre le chômage endémique et les pénuries en tout produit de consommation dans le pays. La reprise de l’effervescence sociale devrait interpeller les «frères ennemis» qui s’agitent de part et d’autre de la Libye, au gré de commanditaires déclarés ou non. Et il faut s’attendre à ce que la colère prenne de l’ampleur à cause de la prévarication et autres passe-droits qui défrayent la chronique. Le pétrole libyen faisant le bonheur des trafiquants en tous genre, y compris des compagnies bien en vue en Suisse.

En tout cas, force est de rappeler qu’après les discussions cette semaine à Bouznika, au Maroc, ainsi qu’à Genève entre des responsables libyens des deux camps en conflit, des rencontres ont lieu désormais au Caire avec une délégation de 10 personnalités de l’Ouest libyen favorables au gouvernement d’union naitonal (GNA) reconnu par la communauté internationale. Une première à l’heure où l’Egypte avait accordé ses faveurs à l’Armée nationale de libération que dirige le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de Tobrouk.

Les discussions qui prendront fin dimanche 13 septembre se déroulent dans une « ambiance positive » et visent à rétablir la relation avec le Caire, laissent entendre des sources libyennes comme égyptiennes. « Ce rapprochement avec l’Égypte intervient maintenant car les données sur le terrain ont changé, explique Saad Benshrada, membre de la délégation et responsable au haut conseil de l’État en Libye. «Les Libyens ainsi que la communauté internationale se sont rendu compte qu’aucune partie à la lutte ne peut dominer l’autre par la force. Il ne nous reste que le dialogue comme issue en Libye. » Le dékégué libyen à ces discussions espère ainsi que « l’Égypte, au vu de ses relations avec le maréchal Khalifa Haftar et Aguila Saleh [président du parlement libyen, NDLR] puisse exercer des pressions sur eux afin de consolider le cessez-le-feu, reprendre la production pétrolière et accepter les résultats de toutes discussions entre Libyens à l’avenir ».

« Nous savons que l’Égypte est un pays central pour la Libye et qu’il n’y aura pas une solution pour notre pays sans le Caire, poursuit le responsable. Nous leur avons dit nos reproches mais c’étaient des reproches entre frères. Nos discussions sont cordiales. Nous avons tous envie de tourner la page du passé et de penser à l’avenir. Nous souhaitions que l’Égypte garde les contacts avec l’Ouest libyen et avec les Libyens partout dans le pays. Nous savons très bien que l’Égypte est un grand acteur fort et puissant au Moyen-Orient. »

Des Scud-B remis au goût du jour

En parallèle, force est de souligner que les experts de l’ANL ont réussi de doter leurs forces «d’une centaine de missiles balistiques d’une portée de 300 kilomètres» suite à la rénovation de missiles Scud-B de type R-17 fournis par l’URSS à la Libye, a informé le porte-parole de l’ANL, selon Kapitalis. Le général-major Ahmed Al-Mismari, porte-parole de l’ALN dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé lors d’un point presse que les ingénieurs de l’ANL avaient réussi à restaurer les missiles Scud-B de type R-17 fournis par l’Union soviétique à la Libye.

L’ANL, qui a dernièrement essuyé plusieurs tirs de la marine turque présente en Méditerranée près des côtes libyennes, sera «capable de frapper des cibles terrestres et maritimes» après la remise en services de ses capacités balistiques, affirme le responsable. Il a souligné que l’ANL disposait «d’une centaine de missiles de ce type avec une portée allant jusqu’à 300 kilomètres ».

Dans le même temps, Al-Mismari a réaffirmé l’attachement de l’ALN «au cessez-le-feu annoncé par le président égyptien Abdelfattah al-Sissi au Caire le 8 juin en présence du commandant de l’ANL le maréchal Khalifa Haftar et du président du Parlement libyen Saleh Aguila».

Enfin, il a rappelé que l’ANL n’avait encore jamais violé la trêve, «mais conserve le droit légitime de répondre à toute agression».