La danse des sous-marins hostiles à l’Iran prend de l’ampleur

L’USS Georgia qui reste tapi dans les profondeurs des eaux du détroit d’Ormuz peut être équipé de 154 missiles de croisière Tomahawk et transporter 66 soldats des forces spéciales, a indiqué dans un communiqué l’US Navy qui ne divulgue d’habitude pas la présence de ses submersibles dans le monde. Le communiqué est illustré de photos montrant l’USS Georgia ayant fait surface, escorté des croiseurs USS Port Royal et USS Philippine Sea, dans ce détroit stratégique que l’Iran menace régulièrement de bloquer en cas d’agression.

La présence dans la région du Georgia, « démontre l’engagement des Etats-Unis (…) à assurer la sécurité des voies maritimes grâce à un large éventail de capacités qui leur permettent de rester prêts à se défendre contre toute attaque à tout moment », a prévenu la marine US.

Les responsables militaires américains craignent une attaque iranienne pour venger le puissant général iranien Qassem Soleimani, assassiné le 3 janvier 2020 lors d’une attaque de drone américain près de l’aéroport de Bagdad.

En parallèle, on signale qu’un submersible israélien a traversé, pour sa part, le canal de Suez, dimanche 20 décembre, et se dirige vers le golfe Persique, a rapporté le lundi 21 décembre la télévision israélienne Kan.

Citant des sources de renseignements arabes, Kan a indiqué que le passage du sous-marin israélien -qui flottait ouvertement au-dessus de l’eau- a obtenu l’approbation des autorités égyptiennes Selon ces mêmes sources, le sous-marin israélien se dirige vers le golfe Persique pour transmettre un message à l’Iran.

Kan a en outre fait état du renforcement « des préparatifs israéliens en prévision d’éventuelles représailles iraniennes relatives à l’assassinat attribué au Mossad du scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh il y a trois semaines à Téhéran ».

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne s’est abstenu de commenter les informations publiées par Kan.