La décision de D. Trump diversement appréciée: Paris salue, Madrid tempère et Moscou dénonce

« Le conflit au Sahara occidental n’a que trop duré et fait peser un risque permanent de tensions », a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, alors que le président américain sortant Donald Trump a reconnu la souveraineté de Rabat sur ce territoire en contrepartie de la normalisation israélo-marocaine.

La France est « favorable à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », a ajouté la porte-parole du Quai d’Orsay, Agnès von der Mühll.

« Dans cette perspective, elle considère le plan d’autonomie marocain comme une base de discussions sérieuse et crédible », a-t-elle souligné.

Rabat, qui contrôle les trois quarts de ce territoire désertique de 266.000 km2, propose une autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario, qui a proclamé en 1976 la République arabe sahraouie démocratique, réclame, depuis des années, le référendum d’autodétermination prévu par un accord de 1991.

Si l’Algérie n’a pas encore officiellement réagi à l’accord de normalisation, le Polisario a condamné avec force « le fait que le président américain sortant, Donald Trump, attribue au Maroc ce qui ne lui appartient pas », et assuré que « les combats se poursuivront jusqu’au retrait total des troupes marocaines d’occupation ».

Le Polisario fait état quotidiennement d’échanges de tirs le long du mur de sable qui sépare les deux camps depuis la rupture le 13 novembre du cessez-le-feu en place depuis 1991.

Sur la question d’Israël, la France a par ailleurs salué « le rappel par les autorités marocaines de leur soutien à la solution des deux États ». Plus, « avec ses partenaires, la France est déterminée à contribuer à une reprise du dialogue sur la base du droit international et des paramètres agréés », a ajouté le Quai d’Orsay.

Du côté espagnol, c’est la ministre espagnole des Affaires étrangères qui s’est prononcée sur la décision américaine et ses conséquences. Ainsi, Arancha González Laya, en visite officielle à Ramallah, a «salué la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël». Mais elle a aussi insisté sur la «position claire et constante» de l’Espagne sur le dossier du Sahara selon «le respect des principes et des résolutions de l’ONU».

A Moscou, la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, a été dénoncée vendredi puisqu’elle « sort complètement du cadre du droit international ».

« Ce que les Américains ont fait ici, c’est une décision unilatérale qui sort complètement du cadre du droit international », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, cité par les agences de presse Ria Novosti et TASS. Il a ajouté que cette décision ne respectait pas non plus « les décisions de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, avec lesquelles les Américains eux-mêmes étaient d’accord ».

Sur le rétablissement des relations maroco-israéliennes, M. Bogdanov a convenu que Moscou jugeait « nécessaire d’établir des liens, d’autant qu’il y a toujours eu au Maroc une importante communauté juive, des contacts historiques et humains qui se sont maintenus ».

Sous l’impulsion de l’administration de Donald Trump, le Maroc est le quatrième pays du monde arabe à annoncer prendre ou reprendre des relations diplomatiques officielles avec Israël ces derniers mois, après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.