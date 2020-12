La décision de D. Trump saluée par Hicham Alaoui

Le Prince Hicham Alaoui a qualifié de «courageuse» la décision du Président sortant D. Trump qui a reconnu la marocanité du Sahara. Usant du Tweet, il a ajoute : «Nous souhaitons que la prochaine administration (de Joe Biden, ndlr) continue sur la même voie», écrit le cousin du roi Mohammed VI »

En revanche, le prince a fait l’impasse sur l’annonce de la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, se limitant à souligner «l’appui constant, historique et pragmatique du Maroc à la cause palestinienne». Il a réafirmé sa confiance dans le fait que le royaume ne déviera pas de cette ligne, notamment «la solution finale et durable au conflit israélo-palestinien ne se réalisera qu’avec la concrétisation des droits légitimes des Palestiniens».

Pour mémoire, le prince avait analysé pour Alif Post la normalisation entre les Emirats et Israël, estimant que l’accord du 13 août entre les deux pays «ne peut être considéré comme une trahison historique des positions arabes».