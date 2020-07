La dégradation de la situation en Libye inquiète le Maroc 

Le chef de la diplomatie marocaine a réitéré les principes fondateurs de l’approche de Rabat en vue de dégager une solution de la guerre en Libye qui «doit être politique et non pas militaire». N. Bourita a souligné que «cette solution doit venir des Libyens eux même, et doit garantir l’unité, la souveraineté et l’intégrité territorial de la Libye».

Comme lors de son intervention à la réunion de la Ligue arabe du 24 juin, consacrée au même sujet, N. Bourita a reconnu que «l’accord de Skhirat n’est pas parfait, mais aucune alternative valable n’est sur la table». «Ses dispositions doivent être ajustées et mises à jour, par les frères libyens», a-t-il ajouté.

Le ministre s’est montré, par ailleurs, très réservé quant à «la prolifération des initiatives» de paix qui pourraient «produire un effet contraire». «Il y a lieu d’être réaliste et pragmatique dans le traitement de la situation», a-t-il recommandé. Une référence à la conférence de Berlin du 19 janvier, à laquelle le royaume n’a pas été convié par l’Allemagne et au plan du président égyptien décliné le 6 juin pour sauver le maréchal Khalifa Haftar, son allié de circonstance béni par Riyad et Abou Dhabi. Sans oublier la proposition du président algérien appelant à laisser le règlement du problème uniquement entre les mains d’une short list de «pays voisins» à savoir l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte.

Le chef de la diplomatie marocaine a tenu à expliquer les raisons de l’engagement du royaume dans les efforts internationaux visant à faire taire les armes dans ce pays maghrébin. Il a ainsi souligné que «la Libye n’est pas seulement voisine du Maroc», affirmant qu’il s’agit d’un «pays frère avec lequel nous partageons une histoire commune, des liens communs, des intérêts et un destin commun». «Pour nous, la Libye n’est pas seulement une question diplomatique. Notre stabilité et notre sécurité dépendent de la situation en Libye», a-t-il dit.

A cet égard, N. Bourita a exprimé aux autres participants la «préoccupation» du Maroc de la «dégradation» de la situation en Libye sur les plans politique, sécuritaire, économique et humanitaire, tout en martelant que «la Libye n’est pas un fonds de commerce diplomatique», et en déplorant le fait que «les interventions étrangères ne servent pas les intérêts de la Libye et n’aident pas les protagonistes libyens à transcender leurs intérêts particuliers pour s’élever vers l’intérêt commun de tous les Libyens».

Equilibrée, la position du Maroc garde une équidistance certaine par rapport aux divers intervenants dans la crise libyenne. Evoluera-t-on vers un Skhirat-Bis ?