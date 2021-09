La dengue ravage l’Inde : Plus d’une centaine de morts parmi les enfants

La propagation de la maladie de la dengue suscite, depuis plus d’une semaine, des inquiétudes croissantes dans les États du nord de l’Inde. L’épicentre de l’épidémie actuelle est situé dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé de l’Inde, alors que la région de Firozabad a été la plus durement touchée, avec un total de 700 cas de dengue officiellement confirmés au cours des 30 derniers jours, selon le directeur du département de la santé, AK Singh.

Selon des sources médicales, environ 12.000 habitants de la région étaient confinés dans leur lit avec une forte fièvre. Le bilan des morts de la dengue avait atteint 114 personnes, principalement des enfants, à Firozabad dimanche.

L’État du Madhya Pradesh a enregistré 2.510 cas de la dengue et cinq décès au cours des douze derniers jours, alors que Delhi et Bihar ont également signalé une augmentation des cas pendant l’actuelle mousson.

M. Singh a attribué la flambée des cas de dengue à un «manque d’assainissement et d’hygiène», les zones les plus touchées étant situées à proximité «des drains peu clairs et des endroits touchés par l’engorgement».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avertit que le taux de mortalité du virus pourrait dépasser 20% sans soins médicaux appropriés. La maladie est devenue un problème mondial au cours des dernières décennies, avec entre 100 et 400 millions d’infections enregistrées chaque année, principalement en Asie et en Amérique du Sud, selon l’OMS. Le moustique Aedes aegypti est considéré comme le principal vecteur de la dengue et ses œufs éclosent au contact de l’eau.