La DGI lance le service du e-rendez-vous

Cette plateforme, conçue de manière simple et ergonomique, permet aux usagers d’optimiser leur temps et de planifier, en fonction de leurs disponibilités, leur rendez-vous avec le chargé de leur dossier, indique la DGI dans un communiqué. Le service de prise de rendez-vous en ligne est accessible via le portail internet de la DGI www.tax.gov.ma, relève la même source, notant que l’application mobile « daribati » est téléchargeable sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS).