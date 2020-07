La DGI suspend le référentiel des prix des ventes immobilières 

Dans le cadre des mesures adoptées pour soutenir les professionnels du secteur immobilier dans le cadre du PLFR 2020, la Direction Générale des Impôts annonce la suspension provisoire du référentiel des prix de l’immobilier, dans l’objectif de faire redécoller le marché, et ce, jusqu’au retour d’une activité normale.

Laborieusement établi par la DGI, le référentiel des prix des actifs immobiliers, qui avait créé un large désarroi chez les promoteurs de la dernière heure, il a pour but d’apprécier la valeur vénale d’un bien et d’éviter la sous déclaration lors d’un achat ou d’une vente, en appliquant des minimas pour le calcul de la plus-value effectuée côté vendeur et des droits d’enregistrement côté acheteur.

N’étant pas actualisé régulièrement, ce référentiel est souvent décrié par les professionnels de l’immobilier comme non représentatif de la valeur réelle des biens immobiliers. En attendant de résoudre cette équation, et pour fluidifier les transactions immobilières, la DGI a donc décidé la suspension provisoire du référentiel des prix.

Une suspension qui concerne toutes les ventes dont les actes sont établis à partir de la date du début de l’état d’urgence sanitaire (24 mars) et qui n’ont pas fait, à ce jour, d’une procédure de régularisation, précise la DGI.

Un rétropédalage pour certains, et une bouée de sauvetage pour d’autres, la décision de la DGI ne peut à elle seule résoudre la problématique de l’inadéquation de l’offre et la demande du secteur qui demeure fortement présente et qui se retrouve amplifiée en ce temps de crise. En attendant des jours meilleurs, les promoteurs peuvent déjà se réduire de cette bouffée d’oxygène à défaut d’une restructuration plus profonde…