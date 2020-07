La digitalisation au cœur du projet de loi des finances rectificative 

Dans le contexte de crise liée à la pandémie de la Covid-19, la question du recours aux services digitalisés et dématérialisés s’est posée avec insistance pour l’ensemble des parties prenantes : les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et les usagers de l’Administration.

Des réponses différenciées ont ainsi été apportées en fonction de la maturité des systèmes digitalisés existants et de l’ancrage de la culture du digital auprès des différents acteurs.

Or la continuité du fonctionnement des services de l’Etat et la réussite des opérations de pourvoi des différentes prestations sociales occasionnées par cette crise ont été rendues possibles en grande partie grâce à la mise en œuvre des techniques de digitalisation et la mobilisation des systèmes d’information développés sur le plan national par les différents acteurs.

Partant de ce constat, le renforcement de la digitalisation du secteur public et l’ancrage de la culture du digital devraient être hissé en rang de politique publique qui requiert l’adhésion et l’engagement sans faille de l’ensemble des acteurs.

Dans ce cadre, le Gouvernement a élaboré un projet de loi relatif à l’Administration électronique qui vise, notamment, à faciliter l’accès aux services électroniques de l’Administration, mettre en place des règles et des principes afférents à l’ingénierie des services administratifs et leur complémentarité et à l’échange des données et des informations et octroyer l’opposabilité légale des arrêtés et des formalités digitales.

Dans cette perspective, la Loi des finances rectificative cite les projets prioritaires de la feuille de route de transformation digitale identifiés par l’Agence du Développement du Digital, en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Transformation Numérique de l’Administration, qui visent la transformation de l’administration, notamment la mise en place du dispositif d’interopérabilité, la facilitation d’accès à la communication avec le citoyen et la dématérialisation et la refonte des processus cœurs. Elles visent également l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, à travers l’impulsion des secteurs cibles et stratégiques afin d’améliorer la productivité, la compétitivité et l’amélioration du service rendu, ainsi que l’émergence et le soutien d’un tissu d’acteurs innovants, à travers l’accompagnement de la mise en place de mécanismes de soutien aux entreprises innovantes en termes de facilitation d’accès aux marchés privés et publics et de mise en place d’écosystèmes sectoriels digitaux.

Les objectifs escomptés étant d’asseoir une administration digitalisée efficace et performante en proposant des services sécurisés à haute valeur ajoutée orientés vers les usagers et plus globalement de favoriser la modernisation, la transparence et la performance publique en plus de l’amélioration du climat des affaires.

Dans le même sillage, le dispositif de dépôt électronique des factures a été consacré par le décret n° 2-19-184 du 25 avril 2019, modifiant et complétant le décret n°2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques.

Ainsi, le dépôt électronique des factures et autres documents se rapportant à une commande publique a été rendu possible selon un dispositif progressif, allant de mai 2019 à janvier 2022, en fonction du montant de la facture.

Comme corollaire au dépôt électronique des factures, ledit décret a consacré la signature électronique du maître d’ouvrage et du prestataire. Suite à la crise pandémique, cette dynamique a été accélérée pour le cas des Établissements et Entreprises Publics à travers la diffusion, le 1er juin 2020, de la circulaire du ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration pour la mise en œuvre du dépôt électronique de factures et de documents similaires par les fournisseurs et ce d’une manière progressive.

Ainsi, l’opérationnalisation du processus du dépôt électronique des factures se fera de manière immédiate pour les EEP disposant d’un système d’information accessible à partir de leur portail.

Pour les EEP ne disposant pas de système d’information, un échéancier, allant du 1er juin 2021 au 1er juin 2022, a été prévu dans l’objectif de généraliser le dépôt électronique des factures à toutes les commandes publiques relatives aux EEP quel qu’en soit le montant.

Renforcer l’inclusion financière

Par ailleurs, et dans l’objectif de réduire les facteurs d’exclusion financière, la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière consacre l’accélération du développement de la digitalisation des services de paiement, en particulier le développement du paiement via le téléphone mobile parmi ses principaux leviers.

Dans ce cadre, le rôle catalyseur du paiement électronique dans la dynamique de l’inclusion financière au Maroc, capitalise sur la pleine expansion du secteur de la téléphonie, et tire profit de son atout en tant qu’alternative à l’usage de chèques et du cash qui engendre un coût important notamment pour le transport, le tri et la gestion. Dans cette perspective, et en vue de renforcer l’ancrage de l’inclusion financière dans les comportements des différents acteurs, l’administration publique œuvre à l’élargissement des options de paiement électronique des impôts, taxes, créances publiques et autres services administratifs rémunérés ainsi qu’au règlement électronique des sommes dues aux usagers.

Aussi, et en vue d’inciter les personnes physiques disposant de revenus professionnels déterminés selon les régimes du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire, à recourir au mode de paiement mobile, il est proposé dans le cadre du Projet de Loi de Finances Rectificative pour l’année 2020, de ne pas prendre en considération le montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile pendant cinq années consécutives, pour la détermination de la base imposable de l’impôt sur le revenu dû par les contribuables susvisés et des seuils d’imposition à l’IR selon les régimes susvisés et d’assujettissement à la TVA.

Parallèlement aux différentes mesures précitées, l’accent sera mis sur l’accélération de l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi n° 54-19 portant charte des services publics.

Cette charte a pour principaux objectifs l’amélioration du système d’organisation des services publics, la promotion de la qualité des prestations publiques et la facilitation de leur accès, le renforcement de la performance de la gestion des ressources, l’ouverture des services publics sur leur environnement, ainsi que l’implication des différents acteurs dans l’amélioration des prestations et de leur qualité et l’ancrage des valeurs d’éthique.