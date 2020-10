La diplomatie chinoise veut s’impliquer dans la crise du Golfe

Les deux hommes, qui se sont entretenus samedi en Chine à Tengchong (sud-ouest), ont également affiché leur unité pour la défense de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, dénonçant « l’unilatéralisme » et « l’intimidation » des Etats-Unis.

Les tensions au Moyen-Orient sont vives entre l’Iran et l’Arabie saoudite, en raison notamment de la guerre menée contre le Yémen par la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite, de l’influence iranienne en Irak ou du soutien saoudien à la « pression maximale » de Washington sur Téhéran sans oublier les ingérences américaines dans cette partie du globe riche en hydrocarbures.

« Face aux préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de sécurité, la Chine propose la création d’une plateforme de dialogue multilatérale et régionale », a indiqué Wang Yi, selon un communiqué publié samedi soir par la diplomatie chinoise. « Toutes les parties prenantes participeraient sur un pied d’égalité, afin d’améliorer la compréhension mutuelle par le dialogue et de discuter des moyens politiques et diplomatiques de résoudre les problèmes de sécurité », a-t-il plaidé.

La seule pré condition fixée par W. Yi est la défense de l’accord international sur le nucléaire iranien, duquel les Etats-Unis se sont retirés en 2018.

Depuis, le locataire de la Maison Blanche a rétabli, puis durci, toutes les sanctions américaines levées en 2015. Et les deux pays sont apparus plusieurs fois au bord de la confrontation directe.

« La Chine s’oppose à tout acte unilatéral qui porte atteinte à l’accord (nucléaire) et continuera de promouvoir sa mise en œuvre », a indiqué le responsable chinois, appelant à renforcer la coopération avec l’Iran « pour défendre le multilatéralisme » et « s’opposer à l’intimidation ».

Sur Twitter, M.J. Zarif a salué samedi des « discussions fructueuses » qui ont permis de renforcer les liens bilatéraux en matière de coopération régionale, de vaccins contre le Covid-19 ou encore de défense de l’accord sur le nucléaire. « Nous avons rejeté l’unilatéralisme américain et les tentatives des Etats-Unis de créer un monde unipolaire », a-t-il souligné.