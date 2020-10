La diplomatie marocaine et les défis du Partenariat Euromed 

S’exprimant jeudi dernier lors d’une allocution prononcée à l’occasion de la 16ème réunion des ministres des Affaires Étrangères du Dialogue en Méditerranée occidentale 5+5, N. Bourita a indiqué que cette réunion virtuelle intervenait dans un contexte de commémoration des 30 ans du 5+5 et des 25 ans du Partenariat Euromed. Il s’agit d’un moment de lucidité et d’ambition, pour progresser, s’adapter et s’améliorer, a-t-il dit.

Dressant un bilan des 30 ans du 5+5, le ministre a relevé que le 5+5 a été pionnier de la coopération euro-méditerranéenne : il a cristallisé une identité géopolitique ouest-méditerranéenne; il a structuré un dialogue institutionnel et a amorcé une coopération concrète. Cependant, a fait rappeler N. Bourita, depuis que le 5+5 est né, le paysage méditerranéen a évolué et s’est complexifié. En plus des conflits chroniques, d’autres types de menaces sont apparues.

Le ministre a mentionné les questions liées à la migration et à la mobilité en indiquant qu’elles constituaient un motif d’espoir en matière de coopération au sein du 5+5, rappelant que le sujet était au cœur de la rencontre du 5+5 à Marrakech, en mars dernier, au cours de laquelle les membres du 5+5 se sont accordés sur une déclinaison régionale du Pacte Mondial sur la Migration.

En précisant que l’affluent méditerranéen est inscrit jusque dans la Constitution marocaine, le ministre a souligné la place qu’accorde le Maroc à la Méditerranée.

N. Bourita s’est référé au discours royal, à l’ouverture du Sommet du Forum 5+5, en mars 2003 dans lequel le Souverain évoquait “l’édification d’un partenariat exemplaire entre l’Union Européenne et les Etats du Sud de la Méditerranée”.

Le Dialogue 5+5, créé en 1990, est un forum sous régional qui constitue une des premières initiatives fructueuses entre des pays méditerranéens. Il regroupe les dix pays de la Méditerranée Occidentale, à savoir : le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le Portugal.