F. Ben Farhan a déclaré dans une interview à Reuters, en marge du sommet des dirigeants du G20, que l’Arabie saoudite est en faveur « d’un accord de paix permanent et global qui mène à un État palestinien avant la normalisation ».

Concernant les résultats des élections présidentielles US qui ont conduit à la victoire du candidat démocrate Joe Biden, le responsable saoudien a estimé qu’il était «confiant que la nouvelle administration américaine poursuivra les mêmes politiques qui favorisent la stabilité régionale», notant qu’il ne voit «aucune menace pour la sécurité régionale pendant la période de transfert de pouvoir» aux Etats-Unis.

Dans un autre contexte, le ministre saoudien des AE a estimé que la désignation par Washington de l’organisation yéménite Ansarullah comme organisation terroriste serait tout à fait appropriée.

En ce qui concerne les relations avec la Turquie, il a expliqué que Riyad « entretient de bonnes et amicales relations avec Ankara », considérant « qu’il n’existe aucune donnée indiquant qu’il y a un boycott non officiel des produits turcs ».

S’agissant des relations avec le Qatar et la crise du Golfe, le ministre saoudien a laissé entendre que « la recherche d’un moyen pour mettre fin au différend avec le Qatar se poursuit, mais la solution dépend de la résolution des problèmes de sécurité légitimes. »

À noter que la chaîne israélienne KAN a récemment évoqué « une histoire d’amour entre Israël et l’Arabie saoudite », soulignant que de hauts responsables israéliens se trouvent à Riyad. Une source israélienne de haut rang a confirmé à la chaîne israélienne que « MBS » «est le prince héritier qui soutient le plus Israël dans le régime saoudien, et si l’affaire dépendait de lui, la normalisation aurait eu lieu. Mais l’affaire a été entravée par la politique intérieure saoudienne. »