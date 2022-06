La élus sadristes démissionnent : L’instabilité en Irak persiste

« Nous avons accepté à contrecœur les demandes de nos frères et sœurs, représentants du bloc sadriste, de démissionner », a annoncé Mohammed al-Halboussi, président du Parlement, sur Twitter, après avoir reçu les lettres de démission des 73 élus de M. Sadr. Ce dernier avait lui-même demandé à ses députés jeudi de « préparer » leur démission.

Les services du Parlement n’étaient pas disponibles dans la soirée pour commenter les implications constitutionnelles de cette décision. Mais selon le politologue irakien Hamzeh Hadad, « le Parlement doit encore entériner » ces démissions « à la majorité absolue » pour qu’elles deviennent effectives. Or, les vacances parlementaires ont débuté jeudi et les élus ne doivent retrouver l’hémicycle qu’au mois d’août. « Encore un peu plus de théâtre politique de la part du mouvement sadriste et de Halboussi », a jugé H. Hadad.

Au-delà de la symbolique, ce soubresaut vient souligner l’impasse politique totale dans laquelle se trouve l’Irak, avec un goût de déjà-vu, les tractations entre partis pour mettre sur pied un gouvernement et nommer un premier ministre jouant généralement les prolongations, comme cette fois-ci. Depuis huit mois et les législatives anticipées d’octobre 2021, desquelles le mouvement sadriste est sorti grand gagnant, le gouvernement de Moustafa Kazimi se contente d’expédier les affaires courantes.

Bien qu’étant l’un des pays les mieux dotés en hydrocarbures, l’Irak n’arrive pas à fournir d’électricité à ses citoyens de manière régulière, ce qui provoque des délestages et alimente la colère de la population, surtout en ce début d’été où les températures frôlent les 50 degrés.

M. Sadr veut un « gouvernement majoritaire » qui repousserait dans l’opposition ses adversaires du Cadre de coordination. Il n’y est pas parvenu jusqu’à aujourd’hui et, en signe de protestation, a lui-même affirmé récemment que ses députes siégeaient « dans l’opposition », laissant au Cadre de coordination l’apanage de la formation d’un gouvernement.

Le « gouvernement majoritaire » que M. Sadr appelle de ses vœux s’articulerait autour de son courant, du parti du président du Parlement Mohammed al-Halboussi et du Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Ces trois formations regroupent 155 députés sur 329 et n’ont donc pas de majorité dans l’hémicycle. Le Cadre de coordination compte notamment l’Alliance de la Conquête, vitrine politique des Hachd al-Chaabi. Il rassemble 83 élus.

Faute de majorité claire et de consensus, le Parlement a échoué par trois fois depuis le début de l’année à organiser l’élection du président de la République, première étape avant la désignation du premier ministre et la formation du gouvernement. Tous les délais impartis par la Constitution ont été dépassés. Une des pistes évoquées pour sortir de l’impasse serait de dissoudre le Parlement et d’organiser de nouvelles législatives mais pour ce faire, les députés devraient eux-mêmes dissoudre l’Assemblée.