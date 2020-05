La faucheuse arrache, en une semaine, M. Piccoli, L. Petrson et M.Kanté… 

Lucky Peterson chanteur et multi-instrumentiste s’est éteint dimanche à Dallas où il avait été hospitalisé en urgence. Sa carrière avait démarré dès son enfance. Ex-enfant prodige, chanteur, organiste, guitariste, l’artiste a tiré sa révérance à seulement 55 ans dans un hôpital de Dallas où il avait été admis en urgence. L. Peterson a été victime d’un accident vasculaire cérébral massif, a indiqué lundi matin Alex Dutilh, producteur sur France Musique, prévenu par la musicienne Patricia Johnston qui travaille avec le manager de Lucky Peterson, Juan Yriart.





L.Peterson avait sorti ses derniers albums sur le label français Jazz Village. Né Judge Kenneth Peterson le 13 décembre 1964 à Buffalo, dans l’État de New York, fils du chanteur et guitariste James Peterson, L. Peterson a baigné très tôt dans la musique. Enfant prodige de l’orgue, alors qu’il jouait dans le club de son père, il a été repéré dès l’âge de 5 ans par le bluesman Willie Dixon qui l’a « pris sous son aile », selon ses propres mots. Quelques mois plus tard, il était l’invité du célèbre Ed Sullivan Show. Et par la suite, d’autres émissions de télévision allaient lui donner l’occasion de dévoiler son talent précoce, comme le Young People’s Show en 1972.

Par la suite, tout en menant une riche carrière solo, L. Peterson a multiplié les collaborations, jouant aux côtés de nombreux artistes comme le bassiste Bootsy Collins avec qui il a formé un duo, la chanteuse Mavis Staples, le trompettiste Wynton Marsalis, ou encore son épouse la chanteuse Tamara Peterson, ainsi que la chanteuse Ayo pour son album Gravity at Last (2008).

À partir des années 90, L. Peterson a intensifié le rythme de ses enregistrements discographiques, célébrant au fil des albums ses racines blues, rendant hommage à Mahalia Jackson en 1996 (avec Mavis Staples), puis à l’illustre organiste Jimmy Smith (dont il fut l’élève) en 2014… En 2009, il avait célébré de grands noms de la soul, du jazz et de la pop dans un triple album remarqué, Organ Soul Sessions.



En 2014, L. Peterson se souvenait de son enfance et de ses racines dans The Son of a Bluesman.

La mort a aussi arraché a la vie le grand Michel Piccoli, un monstre du cinéma francais qui avait le cœur a gauche. Il goûtait les choses simples de la vie. Cette vie qui bascule parfois comme dans le film de Claude Sautet. Sa vie débuta à Paris en 1925. « Je rends hommage à mes parents qui m’ont mis dans un cours de théâtre. Je me suis mis à travailler comme un fou, de 9 heures du matin à 9 heures du soir », expliquait l’acteur dans une interview.Il décroche son premier grand rôle à 24 ans dans Le Point du Jour de Louis Daquin. Il sera un mémorable Don Juan. Le film Le Mépris de Jean-Luc Godard en 1963 le fera entrer dans la légende du cinéma. Il reprend aux côtés de Brigitte Bardot un rôle écrit pour Sinatra. A la ville comme à la scène, il est entouré de belles femmes. Il épousera en secondes noces Juliette Gréco, sa compagne durant 11 ans.

Il a élu domicile au château de la Cour de Saint-Philbert-sur-Risle semble immuable au milieu des arbres verdoyants. C’est dans ce petit village de l’Eure de 900 habitants que M. Piccoli avait choisi de s’installer il y a 40 ans. C’est dans ce havre de paix et d’amour, entouré de sa femme Ludivine Clerc et de ses enfants Inord et Missia que le comédien, âgé de 94 ans, s’en est allé le 12 mai dernier.

Le maire du village normand, Francis Courel, se souvient d’un homme discret, pudique et très engagé à gauche. Ancien compagnon de route du Parti communiste, M. Piccoli qui se déclarait « passionnément de gauche », s’est engagé dans divers combats de société, en France comme à l’étranger, notamment contre le racisme et le « capitalisme débridé ». Des engagements politiques qu’il partageait avec le maire de Saint-Philbert-sur-Risle. « Il m’est arrivé de le croiser à la maison de la presse de Montfort-sur-Risle le dimanche matin. Un simple regard nous rendait notre complicité. Il achetait Le Monde et Libé et moi j’achetais Le Monde et L’Humanité. Michel Piccoli a été non seulement un immense acteur, profondément humain mais il a surtout été un militant, un compagnon des forces de gauche« , se souvient F. Courel. Né en 1925 à Paris, Michel Piccoli, qui avait entamé sa carrière en 1945, fut l’un des acteurs les plus importants et prolifiques de sa génération, et tourna avec les plus grands comme Claude Sautet, Luis Bunuel, Jean Renoir, Agnès Varda, Léos Carax, Alfred Hitchcock ou encore Costa-Gavras.

Avec plus de 70 ans de carrière, il a joué dans plus de 200 productions au cinéma ou à la télévision et dans une cinquantaine de pièces de théâtre.

Il a été récompensé de quatre prix dont celui d’interprétation masculine lors de la 33ème édition du Festival de Cannes pour son rôle dans Le Saut dans le vide de Marco Bellocchio, sorti en 1980, mais n’a jamais remporté le César du meilleur acteur.

Loin du grand écran, c’est autour de la musique africaine de perdre l’un de ses prodiges en ce vendredi 22 mai. Mory Kanté, connu pour son tube « Yeké Yeké » s’est éteint à 70 ans dans un hôpital de Conakry, a confirmé son fils Balla Kanté.

Surnommé le « griot électrique », M. Kanté est décédé à l’hôpital à l’âge de 70 ans après avoir succombé à des problèmes de santé non traités.

Le président guinéen Alpha Condé a d’ailleurs rendu hommage au défunt musicien sur son compte Twitter. « La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées… Merci l’artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté », a-t-il écrit.

M. Kanté est devenu mondialement célèbre avec son tube planétaire «Yéké Yéké», sorti en 1998 et devenu énorme succès en Afrique avant de devenir n ° 1 dans plusieurs pays européens en 1988. Le single compte plus d’un million de ventes.

En plus d’être chanteur, ce génie guinéen jouait de la guitare, de la harpe kora et du balafon.