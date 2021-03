La FENAGRI s’attend à une hausse continue des prix des matières premières 

Cette flambée s’explique essentiellement selon la fédération par les impacts de la crise sanitaire du COVID-19 au cours de l’année 2020 le contexte climatique relativement défavorable (sécheresse, Niña), et une reprise fulgurante de la demande chinoise.

Dans le détail, les cours du blé, du maïs et du sucre ont enregistré des hausses de +45%, +77% et +89% respectivement (depuis le mois d’avril), tandis que le tournesol a pris +90% et le soja de plus de +80%. Au cours de la même période, les prix du pétrole ont fortement augmenté en raison de la reprise progressive de la demande énergétique mondiale.

Concernant la production, celle des graines de tournesol en Mer Noire, des graines de soja en Amérique du Sud et de palme en Asie du Sud-Est a été considérablement impactées par des conditions climatiques particulièrement inquiétantes.

En termes de perspectives, les opérateurs escomptent une hausse encore plus considérable au cours des mois à venir.