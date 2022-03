La FIFA va-t-en guerre : La Russie exclue du mondial du Qatar !

Dans un communiqué commun avec la Confédération européenne (UEFA), la FIFA a annoncé lundi 28 février l’exclusion de la Coupe du monde du football au Qatar de la Russie, ainsi que la suspension des clubs russes «jusqu’à nouvel ordre» en raison de l’opération militaire russe en Ukraine.

Les Russes, hôtes du dernier Mondial en 2018, sont donc disqualifiés des barrages de la prochaine édition, qu’ils devaient disputer fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi au Qatar (21 novembre-18 décembre), et leur sélection féminine ne pourra pas jouer l’Euro en Angleterre, en juillet.

Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d’Europe cette saison, est lui aussi exclu. La Russie devait jouer un match de barrage le 24 mars contre la Pologne, mais les Polonais ont répété à plusieurs reprises qu’ils refuseraient de le disputer, même sur terrain neutre. «Le football est ici totalement uni et en plein soutien envers toutes les personnes touchées en Ukraine. Les deux présidents (Gianni Infantino pour la Fifa et Aleksander Ceferin pour l’UEFA, NDLR) espèrent que la situation en Ukraine s’améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d’unité et de paix entre les peuples», soutiennent conjointement la FIFA et l’UEFA dans leur communiqué.

De son côté, la Fédération russe de football affirme être «en désaccord total avec la décision de la Fifa et de l’UEFA de suspendre les équipes russes» et estime que cette mesure «aura un effet discriminatoire sur un grand nombre de sportifs, d’entraîneurs, d’employés de clubs ou de la sélection nationale».