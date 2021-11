La FNM s’ouvre au Portugal : Une exposition programmée à Rabat en 2023

Le président de la FNM a rencontré, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini, Graça Fonseca, ministre portugaise de la Culture. Les entretiens ont permis d’examiner les voies et moyens d’établir des partenariats entre la Fondation et les diverses institutions muséales portugaises.

M. Qotbi a présenté à la ministre portugaise le programme que développe la Fondation pour mettre en œuvre la vision du roi Mohammed VI, qui tend à faire de la culture un vecteur de développement et un lien universel pour une meilleure compréhension entre les peuples.

Pour sa part, la ministre portugaise, tout en rappelant les liens forts historiques et culturels qui unissent le Maroc et son pays, s’est engagée à consolider davantage la coopération bilatérale car la culture est le meilleur moyen de pérenniser cet héritage commun.

Une réunion s’est tenue également avec Guilherme d’Oliveira Martins, administrateur de Calouste Gulbenkian, une des plus importantes fondations culturelles européennes possédant la plus grande collection d’art privé d’Europe. Cette réunion a permis de confirmer l’engagement de cette institution d’accompagner la FNM du Maroc dans différents domaines, notamment, le futur Musée de l’art de l’islam à Fès, par la mise à disposition d’un accompagnement scientifique et scénographique.

Après une visite de la collection de la Fondation Arpad Szenes-Vieira da Silva, M. Qotbi a convenu avec la directrice de la fondation et du musée, Marina Bairrao Ruivo, d’organiser une exposition en 2023, au Musée Mohammed VI de l’art contemporain de Rabat de ces deux artistes majeurs du XXe siècle, dont le parcours est scellé dans la peinture et dans la vie commune.

Le président de la FNM a également eu des entretiens avec Emilia Ferreira, directrice du Musée national de l’art contemporain de Lisbonne visant l’organisation d’une exposition d’artistes contemporains marocains.