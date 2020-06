La FNSA revient sur le foyer Lalla Mimouna pour tirer la sonnette d’alarme

Le syndicat déclare avoir alerté à plusieurs reprises les ministères concernés. Driss Adda, vice-secrétaire général et secrétaire régional de l’organisation à Kénitra, affirme au site Yabiladi que «ce qui s’est passé à Lalla Mimouna était prévisible, sur la base d’observations formulées par la FNSA et adressées au gouvernement, bien avant la crise sanitaire mais aussi pendant la pandémie». Il met à l’indexe «la délégation du ministère de la Santé, ainsi que les ministères de l’Agriculture, du Travail, mais aussi des Transports et les autorités locales elles-mêmes».

La Fédération a révélé que «nombre d’ouvrières traversent 80 à 100 kilomètres pour venir travailler à Lalla Mimouna, au vu et au su des autorités locales, qui de surcroît ont laissé passer les véhicules insalubres transportant ces ouvrières entassées d’une province à l’autre et même d’une région à l’autre, sans que les modalités requises par les employeurs ou les exigences sanitaire à cet effet ne soient remplies».

D. Adda rappelle, à cet égard, la situation désastreuse des ouvrières à Lalla Mimouna qui ne date pas de la crise sanitaire. Il décrit une «anarchie»dans les fermes agricoles de la région.

Membre de la coordination internationale La Via Campesina, qui regroupe syndicats et organisations agricoles à travers le monde, la FNSA a depuis toujours alerté sur les conditions de travail et de transport des ouvrières. «Comme en temps normal, voire plus, on a laissé traverser des camionnettes et des pick-up qui n’obéissent à aucune norme de sécurité et qui sont toujours surchargées», déplore le syndicaliste. Lequel rappelle que «les ouvrières de Lalla Mimouna ont averti de leur situation sanitaire dès le 7 mai». «Nous en avons pris connaissance au sein de la FNSA, mais c’est après les révélations de la semaine dernière que le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle a tenu une rencontre avec nous, vendredi dernier», affirme-t-il.

Et le syndicaliste de prévenir que «si la même situation qu’à Lalla Mimouna se révèle dans une autre région connue par son exploitation agricole, ce ne sera pas le fruit du hasard, puisque tout le secteur agricole souffre des mêmes dysfonctionnements».

Ils sont 14.000 médecins marocains qui exercent hors du Maroc, dont 6.000 rien qu’en France. Les deux chiffres ont été révélés mardi 23 juin par le ministre de la Santé lors de son passage à la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers.

Khalid Aït Taleb s’est félicité que le Maroc compte «de grandes compétences à l’étranger», citant particulièrement le cas de Moncef Slaoui qu’il a qualifié de «fierté pour le Maroc». Le virologue marocain a été désigné récemment par le président Donald Trump a la tête de l’ «Operation Warp speed», ayant pour mission de développer un vaccin contre le coronavirus.

Le ministre de la Santé a reconnu que convaincre ces compétences de retourner au Maroc pour y exercer, s’avère difficile. Et d’expliquer que le gouvernement marocain ne peut leur garantir les mêmes conditions financières et professionnelles de travail dont jouissent ces médecins à l’étranger.