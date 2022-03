La Fondation Ali Zaoua fait honneur aux femmes : Un mois de mars pas comme les autres

Ainsi, à travers plusieurs thématiques, différents événements seront organisés au sein de quatre centres culturels de la Fondation, à Casablanca, Tanger, Fès et Agadir.

La programmation rend hommage aux femmes excellant dans plusieurs domaines : les arts, l’entreprenariat, la littérature, le sport de haut de niveau et la santé, l’objectif pour la Fondation étant de mettre en avant des Marocaines talentueuses qui portent haut les couleurs du Royaume, telles que l’artiste dessinatrice Zainab Fassiki, la réalisatrice Maryam Touzani, ou encore la footballeuse Fouzia Madhouni.

Tout au long du mois donc, et dans quatre villes marocaines, il sera notamment procédé à la projection du film Adam en présence de la réalisatrice Maryam Touzani, à l’organisation d’une Table ronde « Hia li Batala » lors de laquelle des femmes sportives présenteront leurs parcours professionnels dans l’objectif d’inspirer les jeunes avec des modèles existants, et d’encourager la parité dans des professions à forte dominance masculine, d’un concert de la rappeuse marocaine Khtek, ou encore le Marché des créatrices où une dizaine de femmes exposeront leurs produits au Centre : bougies, vêtements, accessoires, pâtisseries… , et qui vise à valoriser les femmes entrepreneures de Tanger et leur créativité. La journée sera également ponctuée d’ateliers d’initiations aux différentes pratiques artisanales, ainsi qu’un moment d’échange sur leurs différents parcours.