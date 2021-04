La France cherche des alliés dans la zone indo-pacifique: Ce que dévoile le sommet de New-Delhi… 

La France cherche à développer, depuis 2019, un nouveau discours géostratégique autour du concept de l’«Indo-Pacifique», notamment parce que la région constitue pour elle un élément crucial : Paris y investit depuis des décennies « Il faut rappeler que la France dispose, en raison de ses territoires à la fois dans l’océan Indien et dans le Pacifique, de la deuxième zone économique mondiale dans le domaine océanique », souligne Jean Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l’Asie. Selon lui, on assistons à une concentration nouvelle de pouvoir en Asie et dans l’Indo-Pacifique et un sommet tel que celui-ci est « une façon pour la France de rappeler qu’elle est une puissance, qu’elle a des intérêts nationaux et internationaux aussi bien dans l’océan Indien que dans le Pacifique. C’est une opportunité parmi d’autres, mais la réunion du 13 avril est une des possibilités de réaffirmer cette légitimité de la présence française dans les grandes discussions dans le cadre de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Indo-Pacifique. »

Economiquement parlant, « c’est une région qui concentre un tiers du commerce international, ces routes commerciales maritimes sont un espace de transit vital pour ce commerce international et tous les acteurs ont intérêt à sécuriser ces lignes, considérant que l’océan Indien est caractérisé par des points d’étranglement stratégiques qui rendent ces lignes particulièrement vulnérables », explique Raphaëlle Khan, chercheuse associée au Centre Asie de l’Université de Harvard. « Au niveau économique, en ce qui concerne la France, 40% des importations hors UE proviennent de l’Indo-Pacifique et 34% de ses exportations hors UE vont vers l’Indo-Pacifique, ce sont des chiffres assez importants », poursuit-elle.

Le fait que le dialogue se tienne en Inde permet à New Delhi d’affirmer ses positions sur la scène internationale. « Pour l’Inde, c’est une des affirmations de sa volonté d’être un des pays pivots dans cet espace Indo-Pacifique et c’est surtout une façon de réaffirmer les liens avec la France », explique Jean Luc Racine. New Delhi multiplie les « mini-latéraux » (petites réunions entre différents pays, ndlr) « alors même que l’Inde devrait accueillir dans quelques mois le prochain sommet des BRICS (Brésil Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ndlr) dans lequel il y aura donc la Chine et la Russie ». Selon le chercheur, les dynamiques géopolitiques bougent de plus en plus et New Delhi entend rappeler que l’Inde est une puissance émergente et multiplie les partenariats au nom de l’autonomie stratégique.

L’Inde s’est jointe à la France, le Japon, les États-Unis et l’Australie lors de l’exercice naval « La Pérouse » qui s’est tenu début avril dans la zone Indo-Pacifique. Ces pays ont déployé des navires de guerre pour une manœuvre conjointe qui fait suite à plusieurs autres exercices navals alliés dans les mers d’Asie et l’océan Indien. « La France est en train de voir comment elle peut interagir avec le QUAD (Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, une coopération informelle entre les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde, ndlr), mais le QUAD, ce sont quatre pays différents, avec lesquels Paris entretient des relations propres à chacun », souligne Cleo Paskal, chercheuse sur l’Indo-Pacifique à l’institut Chatham House. Dans le cadre de ce sommet trilatéral à New Delhi, nous parlons de deux membres du QUAD, l’Inde et l’Australie, qui « viennent d’acheter auprès de la France d’importants appareils militaires, ce qui montre que les relations sont déjà bien ancrées. »

Par ailleurs, la chercheuse souligne que la France est en avance lorsqu’il s’agit de ses relations avec l’Inde, « surtout dans l’océan Indien. Les deux pays ont coopéré sur des sujets tels que l’espace, le domaine maritime. Depuis des décennies, la relation entre la France et l’Inde est en réalité l’une des plus solides parmi les pays du QUAD. »

L’intérêt des puissances occidentales s’inscrit directement dans un contexte de montée en puissance de la Chine, poursuit Raphaëlle Khan : « Au niveau sécuritaire, le problème c’est que l’on a une insécurité mutuelle qui est en train de croître, avec une augmentation des dépenses militaires et une militarisation accrue de la région. La Chine est en train de militariser des archipels qui sont contestés. Plus généralement, elle est en train de remettre en cause le droit international, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la militarisation est aussi une expression d’une compétition croissante entre les Etats-Unis et la Chine dans la région et des puissances régionales. »

Selon C. Paskal, Pékin essaie de saper les pays occidentaux de l’intérieur ainsi que les potentiels rivaux régionaux en utilisant, par exemple, les réseaux sociaux ou d’autres biais pour créer la division. « L’Inde a subi ces derniers mois une cyberattaque sur le réseau internet de Bombay. D’autre part, vingt de ses soldats ont été tués par des maoïstes et il y a eu une attaque sur une usine d’iPhone. Tout semble remonter d’une façon ou d’une autre vers la Chine », explique la chercheuse. Selon elle, « la Chine essaye de faire paraître l’Inde instable, afin de créer tant de problèmes internes qu’elle en devienne moins capable de collaborer avec d’autres pays ». C’est une façon pour Pékin d’essayer de briser des partenariats potentiels, entre les pays occidentaux ou bien avec des pays qui peuvent constituer une menace pour la Chine d’une façon ou d’une autre, comme l’Inde.

« On assiste aujourd’hui à un jeu diplomatique classique mais fascinant. Les pays du QUAD et d’autres, dont la France, parlent d’Indo-Pacifique. La Chine comme la Russie continuent de parler d’Asie-Pacifique. Ce qui n’est pas la même chose puisque ça met l’Inde de côté », souligne Jean Luc Racine. Le chercheur explique que chacun essaye de ne pas envenimer les choses par des discours mais le message est très clair quant à l’affirmation de la nécessité d’avoir un Indo-Pacifique libre et ouvert à la navigation, en fonction des règles internationales du droit de la mer. Mais la Chine garde tout de même des atouts en main : « Évidemment en premier lieu, sa puissance économique. On le voit bien avec la place un peu ambiguë que tiennent les pays de l’ASEAN qui ne veulent pas avoir à choisir entre la Chine – qui est pour beaucoup d’entre eux le partenaire économique numéro un – et cette alliance américaine qui pour l’Inde n’est pas supposée être une alliance mais davantage un partenariat avec les Etats-Unis et ses alliés japonais et australiens. »

Tout cela s’inscrit dans une géopolitique plus large dans laquelle il faut aussi faire entrer aujourd’hui le rapprochement entre la Russie et la Chine : « C’est une façon de répondre aux tensions entre la Russie et l’Europe après le changement de statut de la Crimée. On est loin des rives océanes, mais c’est bien ce très grand jeu qui est en train de se déployer et dans ce très grand jeu, le QUAD est un nouvel élément important. En parallèle au QUAD, ce genre de réunions trilatérales tend à affirmer justement la multiplicité des canaux par lesquels le monde est en train de se recomposer », conclut Jean Luc Racine.