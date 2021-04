La France de retour dans les eaux du Golfe: Un soutien plus accru aux Américains… 

Pour la deuxième fois, la France prend le commandement maritime d’une task force américaine dans le Golfe consacrée à la liberté de navigation et à la lutte contre le terrorisme. «Dans cette zone où se joue une partie de la stabilité régionale et de la sécurité du continent européen, la présence de la France lui permet de conserver une capacité d’évaluation et d’appréciation autonome de la situation», précise le communiqué du ministère.

Outre le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, le groupe aéronaval est composé de la frégate multi-missions Provence, de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, du bâtiment de commandement et de ravitaillement Var ainsi que de la frégate Léopold 1. «Il assurera l’ensemble des prérogatives généralement attribuées à un groupe de combat américain, dont la permanence aéronavale de la Coalition Inherent Resolve», indique le communiqué.

La ministre des Armées a souligné sur Twitter «une marque de confiance opérationnelle et le signe de la détermination constante [de la France, ndlr.] contre Daech*».

Sous la présidence de Donald Trump, les relations entre la France et les États-Unis avaient été assombries par des désaccords au sein de l’Otan. En novembre 2019, Emmanuel Macron avait jugé dans un entretien à l’hebdomadaire anglais The Economist que l’Organisation était en état de « mort cérébrale ». Un commentaire en réaction à l’offensive turque dans le nord-est de la Syrie, lancée par Ankara sans aucune concertation avec ses alliés mais avec l’assentiment de D. Trump. Ce dernier s’était dit «très surpris» par la déclaration d’E. Macron, la jugeant «très dangereuse» pour Paris. «Personne n’a besoin de l’Otan plus que la France », avait-il affirmé.

La victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine est devenue une issue. «Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble!» avait tweeté Macron.

Après une période de tensions, la France exhorte le nouveau Président américain à continuer à faire de la lutte contre Daech une priorité, d’autant plus que juste avant de quitter la Maison-Blanche son prédécesseur avait réduit la présence militaire américaine à seulement 2.500 hommes en Irak.