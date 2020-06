La France en proie au syndrome américain

Le rassemblement, qui avait commencé à 19 heures sur le parvis du tribunal dans le nord-est de Paris, a été perturbé par des jets de projectiles et la police a fait usage de gaz lacrymogène. Les manifestants se sont ensuite dispersés dans les rues alentour et sur le boulevard périphérique. Sur l’artère surplombée par les volutes de fumée, des centaines d’entre eux ont bloqué les voitures, les laissant passer au compte-gouttes. Des affrontements sporadiques ont éclaté sur le périphérique, où des policiers ont reçu des jets de pierre et répliqué en tirant avec les LBD. Dans les rues, des barricades ont été érigées et des vélos ont été incendiés.

Après 22 heures, des voitures de police ont été la cible de jets d’objets divers (pierres, bouteilles), notamment sur l’avenue de Clichy où les pompiers ont dû intervenir pour éteindre des feux de poubelles et des barricades. Les forces de l’ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Les troubles ont aussi gagné les rues de la commune limitrophe de Clichy (Hauts-de-Seine), avec des feux de poubelle et des barricades le long de l’artère principale, ainsi que les vitres d’un poste de police municipale saccagées. « La violence n’a pas sa place en démocratie. Rien ne justifie les débordements survenus ce soir à Paris, alors que les rassemblements de voie publique sont interdits pour protéger la santé de tous », a réagi le ministre de l’Intérieur en fin de soirée.

« Aujourd’hui, quand on se bat pour George Floyd, on se bat pour Adama Traoré », a lancé un peu plus tôt dans la soirée Assa Traoré, sœur aînée d’Adama, face à des manifestants qui scandaient « Révolte » ou « Tout le monde déteste la police ».

La mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc aux USA,, a déclenché des manifestations outre-Atlantique depuis une semaine contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales.

Les autorités policières sont montées au créneau mardi pour réfuter et dénoncer les « accusations de violence et de racisme » dont font l’objet leurs agents. « Je sais la peine qui est la vôtre devant les accusations de violence et de racisme, répétées à l’infini par des réseaux sociaux et certains groupes d’activistes », a écrit le préfet de police de Paris Didier Lallement dans un message de soutien adressé aux policiers, selon une information de Mediapart. « Pour les citoyens français que nous sommes, une accusation ne suffit pas à faire une vérité. La police de l’agglomération parisienne n’est ni violente ni raciste : elle agit dans le cadre du droit pour la liberté de tous », assure-t-il dans cet e-mail adressé aux 27 500 fonctionnaires de police de l’agglomération.