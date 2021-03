La galère du RNI gîte dangereusement: Les départs en groupes se multiplient 

Le parti dont a hérité Aziz Akhannouch n’en finit pas d’être saigné à blanc par une hémorragie qui, désormais, n’épargne aucune région. Dans la province de Chtouka Aït Baha, plus d’une vingtaine de militants ont décidé de quitter le navire, suivis en cela par d’autres grappes de militants à Médiouna et des membres de la coordination d’El Jadida. Le RNI n’est-il plus aussi « sexy » qu’auparavant alors que le pays est à la veille d’un agenda électoral de premier ordre ? La question se pose avec acuité et le dossier du leadership s’ouvre sous l’ère A. Akhannouch.

En effet, le processus d’érosion ne concerne pas les seuls militants de base qui, à travers ces vagues de départs, témoignent d’un mal être certain. Mais affecte aussi de hauts cadres d’une formation qui, assure son Président, est appelée à jouer de grands rôles dans l’avenir politique du pays. A Marrakech, Abdelaziz El Banine, coordinateur régional, a fini par jeter l’éponge pour rejoindre, illico, l’Union constitutionnelle. Dans ses bagages, cette figure du RNI dans la capitale des Almoravides a emporté le président de l’arrondissement Sidi Youssef Ben Ali. A Rabat, en août 2020, Abdelkader Tatou qui présidait la coordination du parti à la région Rabat-Salé-Kenitra, avait claqué la porte. Un malaise qui n’a pas manqué de se répercuter sur le RNI dans la capitale du Gharb où une bonne brochette de Rnistes a préféré changer de crémerie en jetant leur dévolu sur l’UC.

Plus, Abderrahim Bouaida qui avait démissionné du parti a annoncé, la semaine passée, avoir intégré l’Istiqlal, mettant ainsi un terme au mouvement de redressement au sein du RNI qu’il entendait dynamiser.