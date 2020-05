La gestion du Covid-19 reste sous le signe de vigilance au Maroc

Le Maroc n’est pas encore sorti de l’auberge ! Pas moins de 146 nouvelles contaminations au coronavirus se sont ajoutées à la liste entre jeudi 16H et vendredi 16H. Le pays compte à ce jour 4569 cas confirmés, 171 décès, 1083 guérisons, 32437 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire, et 3315 cas en cours de traitement. Au cours de ces dernières 24 heures, un nouveau décès et 99 nouvelles guérisons ont été signalés, révèle le ministère de la Santé lors de son point de presse quotidien.

Parmi les patients positifs ces dernières 24 heures, 108 (soit 74%) ont été diagnostiqués, principalement dans un état asymptomatique, parmi les cas contacts.

Lors du point de presse quotidien consacré à la situation pandémique du Maroc, Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, a indiqué que les dernières statistiques ont montré un taux de guérison de 23,7%.

Point positif relatif à rapidité de la propagation du coronavirus (R0), le responsable souligne que ce chiffre se rapproche de 1, comme l’avait annoncé la veille le ministre de la Santé.

Le R0 oscille actuellement entre 1,04 et 1,07. Une évolution qui n’empêche pas le ministère d’inviter les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

Pour rappel, c’est Casablanca-Settat qui se trouve en tête des régions les plus touchées par le Covid-19, avec 1157 cas ce vendredi, soit 37 de plus qu’hier. La région de Marrakech-Safi enregistre le plus de cas de contaminations en 24 heures, passant ainsi la barre des 1000 cas. Avec 47 nouveaux cas, elle compte désormais 1004 personnes touchées par la pandémie.

Avec un bilan moins lourd, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima continue de voir sa flèche grimper et recense en cette fin de semaine 619 cas de contamination, soit 22 de plus en 24 heures. Fès-Meknès connaît également une augmentation de 22 cas ce vendredi, comptant désormais 573 cas. De son côté, la région de Drâa-Tafilat continue de pointer cette semaine à la 5e position des régions les plus touchées par le virus et porte son bilan à 546 cas, soit 3 de plus en 24 heures.

Moins touchée par la pandémie, la région de Rabat-Salé-Kenitra (326) connait une légère augmentation de 12 cas, tandis que celle de l’Oriental stagne à 175 cas. Les régions qui comptent moins de 100 personnes infectées sont Beni Mellal-Khénifra (83), Souss-Massa (51), Guelmim-Oued Noun (29), Laâyoune-Sakia El Hamra (4) et Dakhla Oued Deheb (2).

Face à ces données, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, se réserve de tout pronostic quant à la fin de la deuxième période de l’état d’urgence sanitaire prévue pour le 20 mai courant. Mercredi dernier, lors de la réunion de la commission de l’Intérieur consacrée à l’étude du projet de loi 23.20, le ministre a souligné que ce sont les «foyers épidémiologiques comme ceux enregistrés à Ouarzazate qui nous renseigneront sur les mesures à prendre».

Pour lui, «la lutte contre le coronavirus passe par le traitement du volet sanitaire avant le volet économique et la circulation des citoyens».

A. Laftit fait preuve de réalisme lorsqu’il assure que « les prochains jours seront difficiles avec la persistance du covid-19. Il apparaît en effet que l’on ne s’achemine pas vers un dénouement proche. Du coup, il faut qu’on apprenne à vivre avec cette pandémie». Le patron de l’Intérieur a indiqué que «les autorités étudient toutes les probabilités mais il faut convenir que tout reste tributaire de la situation épidémiologique que va connaître le Maroc dans les prochains jours».

A l’international, force est de souligner que les informations en provenance du Royaume uni sont loin d’être réconfortantes. Le National Health Service (NHS) a informé qu’au cours de « ces trois dernières semaines, il y a eu une augmentation apparente du nombre d’enfants de tous âges présentant un état inflammatoire multisystémique nécessitant des soins intensifs à Londres et dans d’autres régions. »

Assurément, le Covid-19 n’en finit pas de nous étonner par sa puissance ravageuse. D’où la nécessité de maintenir la veille à son plus haut niveau pour se prémunir contre toute mauvaise surprise. L’OMS avait d’ailleurs alerté, comme nous le rapportions hier, qu’une « deuxième vague » de contaminations est à craindre.