La gestion du stress hydrique, une affaire collégiale

Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a appelé à activer la constitution des conseils de Bassins Hydrauliques en concertation avec les autres partenaires.

Cette mesure permettra à ces institutions d’entamer les missions qui leur sont dévolues en matière d’examen des différentes questions locales et régionales liées à l’eau, notamment la validation des Plans Directeurs d’Aménagements Intégrés des Ressources en Eau, a souligné le ministre lors d’une réunion vendredi avec les directeurs des Agences de Bassins Hydrauliques, en présence des responsables centraux du ministère.

Selon un communiqué du ministère, cette réunion a été consacrée à l’examen de la situation actuelle des ressources en eau à l’échelle nationale, ainsi qu’aux mesures à prendre pour assurer l’alimentation en eau potable de toutes les régions à travers le Royaume et accompagner le démarrage de la saison agricole 2020-2021.

Lors de cette réunion, A. Amara a invité les directeurs des Agences de Bassins Hydrauliques et les différents responsables du ministère à se mobiliser davantage pour une gestion optimale des ressources en eau, eu égard au contexte de changement climatique et de succession des périodes de sècheresse que connaît notre pays, dans le but de satisfaire les différents besoins en eau dans le strict respect des règles de gestion et des priorités établies.

Par ailleurs, A. Amara a donné ses instructions aux directeurs des Agences de Bassins Hydrauliques pour veiller à une mise en œuvre optimale du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation PNAEPI 20-27 qui a été présenté à Sa Majesté le Roi le 13 janvier 2020.

IL a également invité les différents intervenants à œuvrer pour l’amélioration du niveau des prévisions météorologiques dans un cadre de coordination et de concertation pour garantir la protection des biens et des personnes contre les risques d’inondations.

Les directeurs des ABH ont présenté ensuite la situation hydrologique à l’échelle de chaque bassin hydraulique et les dispositions prises pour garantir l’alimentation en eau. Les présentations ont concerné également le programme de maintenance des ouvrages hydrauliques et les mesures prises au niveau des ABH pour la prévention et la protection contre les inondations, notamment l’établissement des atlas des zones inondables et le renforcement des systèmes de suivi et d’alertes ainsi que la réalisation des travaux de protection contre les inondations en partenariat avec les autres intervenants.

Enfin, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération, la coordination et la convergence des actions des différents intervenants dans le domaine de la gestion des ressources en eau, en vue d’anticiper les solutions aux éventuelles contraintes relatives à la disponibilité de cette ressource vitale.