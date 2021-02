La gestion locale de la pandémie sous le microscope de Lowy Institute

Le classement établi par ce Think-tank logé à Sidney, est basé sur la performance moyenne au fil du temps des pays dans la gestion de la pandémie dans les 36 semaines suivant leur centième cas confirmé de virus.

Au total, les presque 100 pays ont été évalués sur la base de la disponibilité des données pour les six indicateurs utilisés pour construire cet indice, à savoir les cas confirmés, les décès confirmés, les cas confirmés par million de personnes, les décès confirmés par million de personnes, les cas confirmés en proportion des tests et le nombre de tests pour 1 000 personnes.

Le Maroc y occupe à la 68e place, devant le Pakistan et derrière la Bulgarie, avec une note de 37.1. Le Maroc figure ainsi à la 7e place dans la région MENA, derrière la Tunisie (21e), les Emirats arabes unis (35e), Bahreïn (44e), Qatar (50e), Israël (62e) et l’Arabie saoudite (64e).

Mais il reste à la traîne en comparaison à ses voisins africains. Le royaume occupe ainsi la 16e place, derrière le Rwanda (6e), le Togo (15e), la Tunisie (21e), le Mozambique (26e), le Malawi (27e), la Zambie (28e), la Côte d’Ivoire (34e), le Sénégal (36e), le Zimbabwe (38e), la RDC (39e), Madagascar (40e), le Ghana (41e), le Kenya (48e), le Nigéria (49e) et la Namibie (57e).

Le royaume devance toutefois plusieurs pays européens comme la Belgique (72e), la France (73e), les Pays-Bas (75e) ainsi que l’Espagne (78e).

La tête de ce classement est occupée par la Nouvelle Zélande, le Vietnam et Taiwan, la Thaïlande et la République de Chypre, tandis que les Etats-Unis (94e), l’Iran, la Colombie, le Mexique et le Brésil arrivent en bas de cet indice.