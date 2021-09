La grande évasion inquiète Israël : La chasse à l’homme n’a rien donné…

Des images vidéo enregistrées par les caméras de la prison de « haute sécurité » située au sud des territoires palestiniens occupés de 1948 ont montré que deux des évadés ont emprunté une route en direction de la région Tamrat al-Zaabiyat au nord, tandis que les autres se sont dirigés vers Bissane à l’est où une voiture les attendait 3 km plus loin.

La sentinelle chargée de surveiller la tour de contrôle au-dessous de laquelle le tunnel ayant servi à l’évasion avait été creusé, s’était assoupie pendant l’évasion, rapporte pour sa part Haaretz. « Les détenus ne se sont pas seulement enfuis de la prison de Gilbao, mais ils ont ausi pris leurs affaires avec eux », a affirmé le correspondant de la chaine israélienne Canal13.

Les médias israéliens rapportent que les autorités israéliennes enquêtent avec certains officiers qui travaillent pour les autorités pénitentiaires soupçonnés d’implication dans l’évasion.

La direction des prisons a vidé, lundi, la prison de Gilbao et la totalité des 400 détenus ont été évacués vers une destination inconnue. L’Organisation des détenus et des libérés de la Palestine a demandé à la Croix rouge internationale de s’enquérir sur leur sort.

Dans les autres prisons israéliennes où sont incarcérés les Palestiniens, les ailes des détenus du Jihad islamique ont été fermées et les prisonniers distribués dans les autres ailes. Des mesures de punition collective ont été prises : la durée de la promenade a été réduite de deux à une heure, ainsi que le nombre des prisonniers dans les cours, et les cantines ont été fermées.

Selon Riad al-Achqar, directeur Bureau médiatique des détenus palestiniens, l’administration israélienne des prisons n’a pas offert de nourriture tout au long du lundi. Assurant que les détenus n’accepteront pas ces mesures répressives, il a dit s’attendre à une escalade dans les heures et les jours prochains.

« Il faut soutenir les détenus par tous les moyens pour empêcher que leurs droits ne soient spoliés et réactiver les outils de soutien populaires », a-t-il recommandé. « Il faut une prise de position sérieuse de la part des factions de résistance pour soutenir les détenus et lier les agressions contre eux à un déclenchement de l’action résistante à l’extérieur », a-t-il ajouté.

Le Jihad islamique auquel appartiennent cinq des six détenus évadés ont mis en garde contre toute atteinte aux prisonniers assurant qu’il est prêt à tout pour les protéger et les soutenir.

« Ce qui se passe est une action de rétorsion dangereuse et une violation flagrante de toutes les lois et des principes des droits de l’homme », a-t-il estimé dans un communiqué.

Selon la chaine de télévision israélienne Canal 12, les détenus de Gilbao ont mis en garde contre les pressions continues exercées sur eux par la direction de la prison pour leur extorquer des informations sur les détenus évadés.

A l’aube du mardi 7 septembre, une unité de l’infanterie de l’armée d’occupation a envahi depuis l’entrée ouest le camp de Jénine, d’où sont originaires les six résistants évadés. Les soldats israéliens y ont effectué des vérifications d’identité des passants. Ils ont aussi perquisitionné les maisons des familles des six évadés et convoqué certains de leurs membres. Des accrochages armés auraient eu lieu entre des résistants de la ville et les soldats israéliens.

Selon les médias israéliens, il n’existe aucun signe que les évadés soient retournés à Jénine. Le camp avait fêté le lundi l’évasion de ses six fils.

Le site d’information israélien Walla rapporte que les estimations excluent qu’ils se soient rendus en Cisjordanie. Le nombre des barrages établis dans les zones de démarcation avec elle a été baissé de 200 à 89. Et le contrôle à la frontière avec la Jordanie a été renforcée.

Khaled al-Batch, un dirigeant du Jihad islamique a mis en garde contre la liquidation des détenus qui se sont échappés: « Si l‘occupation tente d’assassiner les héros de l’opération de conquête de la liberté, cela lui coûtera cher », a-t-il mis en garde.

Commentant l’évasion des six détenus palestiniens de la prison de Gilbao, son ex-directeur Elie Jabai a assuré que le cerveau des détenus a été plus créatif que celui des geôliers.

« Lorsque j’étais directeur de la prison, en 2014, on a avorté une tentative d’évasion des détenus à travers un tunnel qui avait été creusé dans la même salle de bain où le tunnel a servi à l’évasion des détenus qui s’est déroulée hier », a-t-il expliqué pour le Yediot Ahronot. « C’est une guerre de cerveaux. Cette fois-ci leur cerveau a été plus créatif que celui des geôliers. Ils ont gagné moralement et opérationnellement », a-t-il ajouté. Selon lui, cette opération a été planifiée de longue date et dans le grand secret comme pour les opérations militaires.

La prison de Gilbao située au nord de la Palestine occupée , non loin du camp palestinien de Jénine en Cisjordanie occupée est l’une des plus sécurisées des 4500 prisons israéliennes.

Selon un ex-détenu palestinien, toute opération d’évasion est d’une grande complexité et nécessite un grand génie a plusieurs niveaux.