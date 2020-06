La « Grande Réinitialisation », ou la prise de conscience de la caste de Davos 

Le Forum Économique Mondial, qui se veut à l’avant-garde d’un monde en perpétuelle mutation, a pris la mesure de la catastrophe provoquée par le Covid-19 qui a mis à nu des ruptures de longue date dans des économies et des sociétés, et a créé une crise sociale qui nécessite de toute urgence la création d’emplois décents et significatifs. Dans ce sens, la « Grande Réinitialisation » (« Great Reset ») sera le thème d’un sommet unique qui aura lieu en janvier 2021, et qui sera convoqué par le Forum Économique Mondial.

L’annonce de ce rendez-vous a été faite par le Prince de Galles et le professeur Schwab lors d’une réunion virtuelle, suivie de déclarations du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Il s’agit d’une rencontre pour décider un engagement à construire conjointement et de manière urgente les bases du système économique et social pour un avenir plus juste, plus durable et plus résistant. Pour ses protagonistes, le rendez-vous exige un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine et la justice sociale, et dans lequel le développement économique n’empiète pas sur le progrès de la société.

Dans sa déclaration à cette occasion, Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum Économique Mondial a commencé par rappeler que : « Nous n’avons qu’une seule planète et nous savons que le changement climatique pourrait être la prochaine catastrophe mondiale ayant des conséquences encore plus dramatiques pour l’humanité. Nous devons décarboniser l’économie dans la courte fenêtre d’action qui nous reste et mettre à nouveau notre pensée et notre comportement en harmonie avec la nature. Une Grande Réinitialisation est nécessaire pour construire un nouveau contrat social qui honore la dignité de chaque être humain ». Et d’ajouter que « la crise sanitaire mondiale a mis à nu la non-durabilité de notre ancien système en termes de cohésion sociale, d’absence d’égalité des chances et d’inclusion. De plus, nous ne pouvons pas non plus tourner le dos aux maux causés par le racisme et la discrimination. Nous devons intégrer dans ce nouveau contrat social notre responsabilité intergénérationnelle pour nous assurer que nous sommes à la hauteur des attentes des jeunes », tout en notant que « le COVID-19 a accéléré notre transition vers l’ère de la quatrième révolution industrielle. Nous devons nous assurer que les nouvelles technologies dans le monde numérique, biologique et physique restent centrées sur l’homme et servent la société dans son ensemble, en offrant à chacun un accès équitable ».

Le Prince de Galles a réagi en affirmant qu’ « afin d’assurer notre avenir et de prospérer, nous devons faire évoluer notre modèle économique et placer les humains et la planète au cœur d’une création de valeur mondiale. S’il y a une leçon essentielle à tirer de cette crise, c’est que nous devons placer la nature au cœur de notre mode de fonctionnement. Nous ne pouvons tout simplement pas perdre plus de temps ».

De son côté, António Guterres, secrétaire général des Nations unies a annoncé à New York que « la Grande Réinitialisation est la confirmation que nous devons considérer cette tragédie humaine comme un signal d’alarme. Nous devons construire des économies et des sociétés plus égales, plus inclusives et plus durables, qui soient plus résistantes face aux pandémies, au changement climatique et aux nombreux autres défis auxquels nous sommes confrontés au niveau global ».

Ces déclarations d’intention n’ont pas tardé a drainer le soutien de tous les groupes d’acteurs de la société mondiale, notamment Victoria Alonsoperez, fondatrice et directrice générale de Chipsafer, Uruguay, et membre de la communauté des « Young Global Leader » ; Caroline Anstey, présidente et directrice générale de Pact, États-Unis ; Ajay S. Banga, directeur général de Mastercard, États-Unis ; Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale (CSI), Bruxelles ; Ma Jun, président du Green Finance Committee de la China Society for Finance and Banking et membre du comité de politique monétaire de la Banque populaire de Chine ; Bernard Looney, directeur général de bp, Royaume-Uni ; Juliana Rotich, associée, Atlantica Ventures, Kenya ; Bradford L. Smith, président, Microsoft, États-Unis ; et Nick Stern, président, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Royaume-Uni.

Un programme chargé

Pour les protagonistes de ce sommet innovant, une Réunion Annuelle très différente, reflétant l’esprit de la « Grande Réinitialisation », se profile a l’horzon. Il offrira une occasion unique, au début de l’année 2021, de réunir à Davos les principaux dirigeants gouvernementaux et commerciaux du monde entier, tout en s’inscrivant dans le cadre d’un sommet mondial animé par la jeune génération, afin de garantir que le dialogue sur la « Grande Réinitialisation » qui dépasserait les limites de la pensée traditionnelle en etant véritablement tourné vers l’avenir. Pour ce faire, le Forum Économique Mondial s’appuiera sur des milliers de jeunes dans plus de 400 villes du monde, la communauté des « Global Shapers », qui seront reliés à un puissant réseau virtuel pour interagir avec les dirigeants de Davos. Chacun de ces hubs appliquera une politique de portes ouvertes pour intégrer tous les citoyens intéressés dans ce dialogue, ce qui rendra la Réunion Annuelle ouverte à tous.

En outre, les médias mondiaux et les réseaux de médias sociaux mobiliseront des millions de personnes en leur permettant de partager leurs contributions tout en leur donnant accès aux discussions de la Réunion Annuelle de Davos. Dans la perspective de la Réunion Annuelle, le Forum accueillera une série de dialogues virtuels, « The Great Reset Dialogues ». Ces dialogues sont une initiative conjointe du Forum Économique Mondial et du Prince de Galles. Des contributions à la « Grande Réinitialisation », seront également sollicitées par l’intermédiaire d’UpLink, la plateforme numérique du Forum Économique Mondial, en vue de rassembler des innovations en faveur des Objectifs de développement durable.