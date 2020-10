La guerre de demain sera hypersonique ou ne le sera pas, Russie et USA s’y préparent

Toute attaque de missiles hypersoniques peut désormais être contrée par la défense antiaérienne russe, rapporte le quotidien Izvestia. Plusieurs étapes de tests du système sol-air S-300V4 ont confirmé qu’il était capable non seulement de détruire des missiles modernes, mais aussi des cibles dont le développement n’est pas encore achevé à l’étranger, comme les missiles tactiques, mais surtout ceux hypersoniques dont se vante le Président américain.

Le journal russe indique que la défense antiaérienne a reçu cette possibilité grâce à une nouvelle munition spécialement développée: hypersonique et capable de détruire des cibles à une distance de 400 kilomètres. Le lieutenant général Aïtetch Bigev, ex-commandant adjoint de l’armée de l’air en charge du système de défense antiaérienne de la Communauté des États indépendants (CEI), a confié au journal que le missile de nouvelle génération pourrait assurer pendant longtemps la défense contre les armes modernes et du futur. Pour cet officier, «un éventuel adversaire n’a aucune chance» face au nouveau système russe. Et de douter des «déclarations américaines sur leur arme hypersonique» puisque «personne ne l’a vue en action», assure t il. Ce qui n’est pas le cas de l’armée russe qui a déjà éprouvé pareils vecteurs. Tout comme c’est aussi le cas pour l’armée chinoise qui s’est dotée de ce type de missiles.

Robert O’Brian, conseiller à la Sécurité nationale de Trump, a promis d’équiper tous les destroyers de classe Arleigh Burke de missiles hypersoniques, rapporte Defense News. Cela permettra de «maintenir des cibles en danger à de grandes distances».

L’US Navy prévoit d’installer ce type de vecteurs sur tous les destroyers de classe Arleigh Burke.

Le conseiller US a indiqué mercredi 21 octobre au chantier naval de Portsmouth (Maine), que des missiles hypersoniques seront d’abord installés sur le sous-marin d’attaque de classe Virginia, puis sur les nouveaux destroyers de classe Zumwalt, et enfin sur les trois versions de destroyers de classe Arleigh Burke. «Le programme conventionnel de frappe rapide de la marine fournira une capacité de missile hypersonique pour maintenir des cibles en danger à de grandes distances», a-t-il déclaré.

Comme l’explique le média, c’est d’une importance décisive pour l’US Navy, car l’augmentation de la puissance de combat et la portée des destructions résolvent «le problème de maintenir la Chine à bout de bras dans la région Asie-Pacifique».

Cependant, pour R. O’Brien, la conception actuelle des missiles hypersoniques de l’US Navy est trop grosse pour s’adapter aux lanceurs utilisés sur tous les navires de classe Arleigh Burke.

Cela entraînerait un travail de réaménagement très coûteux qui immobiliserait probablement les chantiers navals pour les années à venir. C’est pourquoi une autre idée à l’étude est d’installer des cellules de système de lancement vertical plus grandes sur le navire de combat de nouvelle génération.

Plus, d’après le Pentagone, les flottes de chasseurs US F18 seront aussi équipées, dans les années à venir, de missiles hypersoniques. Le deadline est fixé pour 2025.