La Guinée Equatoriale met en échec l’Algérie : Les Fennecs défaits…

Quatre jours après le match nul 0-0 face à la Sierra Leone, les Algériens ont été battus 1-0 par les Equato-Guinéens.

Pendant plus de 90 minutes, les Fennecs ont généré un jeu plein de déchets sur la pelouse peu recommandable du Stade Japoma. Le seul but inscrit par les Equato-Guinéens qui n’ont pas manqué d’alerter le keeper algérien à plusieurs reprises permet au Nzalang de s’installer à la 2e place du classement avec 3 points, derrière les Ivoiriens (4 points) et devant les Sierra Léonais (3e avec 2 points) et des Algériens derniers avec 1 petit point. Esteban Orozco Fernández Obiang Obono, auteur de l’unique but de la partie, a exploité un ballon repris au second poteau après le tir d’un corner dévié par José Antonio Miranda Boacho (70e).

Est-ce pour autant cuit pour autant pour les Fennecs ? Les Algériens peuvent encore continuer leur équipée camerounaise moyennant une victoire face à la Côte d’Ivoire jeudi 20 janvier à Douala. Le défi est bien là.