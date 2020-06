La Jemaa classée «minorité religieuse» par le Département d’État US

Mohamed El Hamdaoui a réagi aux assertions US sur la page Facebook d’Al Adl Wal Ihssan en assurant qu’«il n’y a pas de dialogue avec l’administration américaine». Et de préciser que son mouvement «n’a tenu aucune réunion secrète avec aucune partie, à l’intérieur du pays ou à l’étranger».

Pourtant, dans le passé, plusieurs cadres de la Jemaa avaient rencontré des représentants de l’ambassade américaine à Rabat. Les révélations de Wikileaks ont de quoi confondre les responsables de cette «Association» tolérée mais non légalisée au Maroc. Un câble du 26 septembre 2009 relate une rencontre entre Hassan Bennajah, cadre de la Jemaa et le conseiller politique de l’ambassade US à Rabat. D’autres documents ont fait état par la suite de discussions avec Fathallah Arsalane, porte-parole attitré de la Jamaa,.

La diplomatie US a surfé sur les vagues du prétendu «Printemps arabe» pour approcher ONG et autres composantes du large spectre «islamiste» dans le Royaume, dont des «Adlistes».

Pour les Américains, Rabat gagnerait à «normaliser» le fait «adliste» puisque cette Association qui semble prédisposée à se transformer en formation politique, pour peu que «les conditions politiques soient réunies pour se faire» comme le laisse croire leur littérature, ne verse pas dans l’islamisme radical et ne figure pas parmi les organisations djihadistes. D’ailleurs, ce n’est un secret pour personne que de rappeler qu’en septembre 2019, le centre de recherche Washington Institute for Near East Policy, proche du parti Républicain, avait conseillé à l’administration US à encourager le dialogue entre le Palais et la Jamaa dans la perspective de son intégration au jeu politique.

Mais il faut convenir que l’argumentaire développé par la diplomatie US est encore loin de remporter l’adhésion des centres de décision à Rabat. Jusqu’à aujourd’hui, la Jemaa est toujours l’objet de persécutions de la part de l’appareil sécuritaire. Ce que les communiqués de la Jemaa dénoncent sporadiquement.