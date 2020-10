La jeunesse thaïlandaise met la pression sur la monarchie

Des centaines d’hommes au crâne rasé et en t-shirt jaune, couleur de la monarchie, descendaient des fourgonnettes de la police. Des policiers en civil pour la plupart, mais aussi des manifestants pro-monarchie, semblaient mercredi prêts à en découdre avec les étudiants, qui ont pourtant donné pour mot d’ordre de ne surtout pas répondre aux provocations. Cependant, déjà des insultes, des échanges de jets d’eau, des coups de pied ont eu lieu entre les deux groupes.

Mardi, les forces de l’ordre avait déjà procédé à une vingtaine d’arrestations musclées chez les manifestants, qui sont allés ensuite protester au Quartier général de la police pendant la nuit.

En dépit de la tension, les manifestants restent fermes dans leurs revendications : départ du gouvernement, nouvelle Constitution, réforme de l’institution monarchique, pour garantir que l’armée et le roi ne se mêlent plus des affaires politiques de la Thaïlande, que le Parlement soit vraiment indépendant. Mais pour beaucoup dans le royaume, la monarchie reste sacrée. La tension monte donc et entraîne maintenant des violences entre pro et anti-réforme.

La colère a pris de l’ampleur depuis un an et demi et les législatives de 2019. À l’époque, la jeunesse thaïlandaise a massivement voté en faveur du Parti du nouvel avenir. Ce mouvement promet alors de restreindre les pouvoirs de l’armée et de renforcer les libertés civiles. Il devient le porte-voix des moins de 30 ans, l’espoir d’une génération qui a toujours vécu sous le joug des militaires. Mais les élections sont verrouillées et c’est le chef de la junte, Prayut Chan-o-cha, qui devient Premier ministre.

Voilà pourquoi les étudiants manifestent avec les mêmes slogans : la fin de l’impunité, la dissolution du Parlement et la révision de la Constitution. Cependant, il y a une nouveauté majeure : depuis cet été, ils dénoncent aussi le principe de la monarchie thaïlandaise qui Jusque là relevait des tabous, sa critique se faisant à l’abri des regards. Désormais, les manifestants osent réclamer que le roi de Thaïlande renonce à certains de ses privilèges.